Campeonato Nacional de Malambo Femenino: San Juan sumó premios en la final

El grupo Valkiria se quedó con el tercer puesto en conjunto menor, mientras que Valentina Villalón obtuvo mención especial en la categoría solista menor.

Tras una intensa final, anoche culminó el Campeonato Nacional de Malambo Femenino en Córdoba, con nuevas ganadoras. Y San Juan no quedó fuera del festejo: Valentina Villalón, de Valle Fértil, obtuvo una mención especial en solista menor, mientras que la agrupación Valkiria, de Caucete, conquistó el tercer puesto en conjunto menor.

La cosecha de San Juan Tras cinco intensas jornadas de clasificación y competencia en el Anfiteatro Solar de Piedra, de Tanti, las jóvenes representantes de la provincia demostraron todo su talento, pasión y dedicación, consagrándose entre las mejores exponentes de la disciplina a nivel país.

El cuarteto de Caucete, Valkiria, integrado por las bailarinas Luciana Rojo, Valentina Ferreyra, Ainara Pereyra y Victoria Di Blaci, logró subir al podio nacional tras obtener el 3° puesto en la categoría de conjunto de malambo menor. Bajo la dirección de su profesor Rodrigo Álvarez y la asistencia de Romina Barrionuevo, las jóvenes cauceteras alcanzaron este logro histórico para su agrupación tras dos años consecutivos de participación en el certamen.

Valkiria, de Caucete, 3er. Premio en Conjunto de Malambo Femenino, Menor Por su parte, Valentina Villalón, de tan solo 11 años, reafirmó su destacado camino dentro del folclore. Con el antecedente de haberse consagrado campeona en la categoría infantil en la edición 2024, la joven vallista sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria al recibir la mención especial del jurado. Valentina es preparada por su padre, Jonathan Villalón, quien también cuenta con historia en la competencia tras haber sido ganador en Solista de Malambo Masculino Mayor representando a San Juan en 2021.