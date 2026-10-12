Campeonato Nacional de Malambo Femenino: pequeñas bailarinas sanjuaninas brillan en Tanti

Valentina Villalón, de Valle Fértil, en Solista Menor, y Valkiria, de Caucete, en Conjunto Menor, pasaron a la gran final en Córdoba.

En el certamen nacional de Malambo Femenino, San Juanpasó a la final en la categoría menor, con Valkiria (foto) y Valentina Villalón.

Las jóvenes promesas del malambo sanjuanino alcanzaron un importante logro en la octava edición del Campeonato Nacional de Malambo Femenino. Luego de exigentes jornadas eliminatorias, las representantes provinciales compiten hoy en las finales desarrolladas en Tanti, Córdoba, consagrándose en los rubros de Solista de Malambo Menor y Conjunto de Malambo Menor.

Tras cinco intensas jornadas de clasificación y competencia, las pequeñas sanjuaninas vuelven al escenario del Anfiteatro Solar de Piedra, en busca de la consagración. Valentina Villalón, de tan solo 11 años y oriunda de Valle Fértil, logró un merecido pasaje a la instancia decisiva, al igual que la agrupación Valkiria, del departamento de Caucete, marcando un hito en sus trayectorias dentro de este destacado certamen folclórico.

Valentina Villalón, de Valle Fértil Las pequeñas de Valkiria, de Caucete, con sus preparadores El camino de ambas representaciones refleja dedicación y tradición familiar. Valentina cuenta con un antecedente destacado al haberse consagrado campeona en la categoría infantil durante la edición de 2024. La joven bailarina es preparada por su padre, Jonathan Villalón, quien previamente obtuvo el título como ganador en Solista de Malambo Masculino Mayor (compartido) representando a San Juan en el campeonato nacional de 2021.

En cuanto a la categoría colectiva, el grupo Valkiria está integrado por las bailarinas Luciana Rojo, Valentina Ferreyra, Ainara Pereyra y Victoria Di Blaci. Bajo la dirección de su profesor Rodrigo Álvarez y con la asistencia de Romina Barrionuevo, las jóvenes cauceteras lograron clasificar a la final por primera vez tras dos años consecutivos de participación e historia en este campeonato nacional.

A lo largo del día de hoy, el jurado evaluará las actuaciones para premiar a las mejores malambistas por categoría y coronar a la nueva campeona nacional.