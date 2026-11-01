[VIDEOS] Conmoción: una avioneta se estrelló a 10 kilómetros de la casa de Trump en Florida y nueve personas murieron

Una avioneta se estrelló este domingo en el condado de Palm Beach, a unos 10 kilómetros de la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, en la Florida . Lo informó la cadena Telemundo. El presidente estadounidense no se encontraba en el lugar al momento del accidente.

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“Es una tragedia horrible”, dijo el secretario del área, Sean Duffy.

Se trata de un avión pequeño modelo Learjet 60 que había despegado por la mañana de Austin, Texas, según dijeron fuentes de la Administración Federal de Aviación (FAA).

El avión se dirigía a las Bahamas.

Según Duffy, en el aparato viajaban nueve personas que murieron en el lugar. Se desconoce el motivo del incidente.

Avião de pequeno porte em alta velocidade cai em rua movimentada no condado de Palm Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. O avião, modelo Learjet 60, tem capacidade para até 9 passageiros e formou uma bola de fogo ao tocar o solo. https://t.co/Nuf1x2MIhZ

Según el funcionario, el aparato se estrelló en un vecindario cerca de Cresthaven. Telemundo detalló que el avión se estrelló cerca de un pequeño centro comercial en un área de casas rodantes.

El área queda cerca del Aeropuerto Internacional de Palm Beach, renombrado este año como Donald J. Trump International Airport.