"La lucha continúa", Flávio Bolsonaro reapareció desde Estados Unidos y acusó al Supremo Tribunal Federal de perseguirlo

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro reapareció este viernes desde Estados Unidos , donde está con su familia, y aseguró que dejó Brasil para poder mantener su liderazgo político . Lo hizo a través de una transmisión en vivo por Instagram , en la que sostuvo que “la lucha continúa” y acusó al Supremo Tribunal Federal (STF) de impulsar una persecución en su contra.

Según explicó, su salida del país, que se concretó a través de la Argentina , fue un paso atrás para después avanzar . También agradeció el apoyo de sus seguidores y advirtió que el malestar por el resultado electoral sigue vigente.

Bolsonaro contó que el lunes posterior a las elecciones visitó por última vez a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro , que cumple prisión domiciliaria . Al terminar la visita, de unos 30 minutos , un funcionario le avisó que había agentes de la Policía Federal en la puerta de la casa.

En ese momento, según relató, le llegó la notificación de una resolución del juez Alexandre de Moraes , que ordenaba la retención de sus pasaportes y le prohibía salir de Brasil . Bolsonaro calificó la medida de represalia política y cuestionó la actuación del magistrado.

Además, volvió a poner en duda el resultado electoral , aunque no presentó pruebas , y afirmó que hubo irregularidades que no fueron investigadas . Dijo haber perdido “contra el sistema” y no frente a su adversario, Luiz Inácio Lula da Silva , y sostuvo que las instituciones brasileñas están “cooptadas” .

Por qué eligió Estados Unidos

Bolsonaro explicó que viajó con su esposa y sus dos hijas porque consideró que, desde el exterior, tendría más libertad para expresarse. Reconoció que no es fácil dejar el país para conservar una voz activa, y aclaró que la decisión la tomó junto a su mujer y sin avisarle a otras personas.

El dirigente anticipó que la principal trinchera de la oposición al gobierno de Lula será el Congreso, en particular el Senado. Pidió a sus seguidores que se comuniquen con los legisladores para que respalden a Rogério Marinho en la elección de la presidencia de la Cámara alta.

También advirtió que el nuevo gobierno podría llevar al país a una crisis económica, que a su criterio será uno de los principales factores de desgaste de la gestión. Y dejó abierta la puerta a una nueva candidatura: dijo que, si es necesario, estará a disposición para disputar la Presidencia antes de 2030.

Para cerrar, pidió unidad a sus seguidores, aseguró que seguirá activo políticamente desde Estados Unidos y afirmó que los casi 60 millones de votos que recibió le dan fuerzas para continuar.

Bolsonaro viajó a Florida tres días después de perder el balotaje frente a Lula y luego de que el STF le ordenara entregar sus pasaportes en el marco de una investigación judicial. El jueves, desde Miami, el dirigente del Partido Liberal (PL) había anunciado que encabezaría la oposición desde el exterior y denunciado una persecución política.

En su primer comunicado desde territorio estadounidense, agradeció al presidente Donald Trump y al mandatario argentino Javier Milei por el respaldo recibido durante su salida de Brasil. Además, prometió impulsar una estrategia de movilización opositora por medios pacíficos y legítimos.