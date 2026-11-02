Apartaron de una causa al juez Carlos Lima por sobreseer a un conductor que huyó 30 kilómetros y embistió a un policía

El juez de Flagrancia Carlos Alberto Lima fue apartado de una causa penal luego de que un tribunal unipersonal de impugnación anulara el sobreseimiento que había dictado a favor de un joven acusado de escapar de un control policial, protagonizar una persecución de casi 30 kilómetros y poner en riesgo a un efectivo motorizado.

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La resolución fue firmada por el camarista Fabio Daniel Guillén Alonso , quien hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y declaró la nulidad absoluta de la decisión que había beneficiado a Adrián Ismael Espejo Vega, de 25 años . El tribunal entendió que Lima se extralimitó en sus facultades al cerrar el expediente por iniciativa propia, sin un pedido previo de las partes ni un debate que permitiera discutir esa posibilidad.

El episodio que originó la investigación ocurrió cerca de las 23:40 del 19 de septiembre de 2026. En ese momento, la Policía realizaba un operativo de desvío sobre la Ruta Nacional 20 por un siniestro vial fatal ocurrido en Caucete.

Espejo Vega conducía un Renault 19 blanco cuando ignoró las indicaciones de los uniformados, atravesó el balizamiento y pasó por encima de conos y luminarias. La maniobra obligó a los efectivos a apartarse para evitar ser atropellados.

Lejos de detenerse, el conductor emprendió una fuga que se extendió durante aproximadamente 30 kilómetros y atravesó los departamentos de 9 de Julio y Rawson. Durante la persecución, desobedeció reiteradas órdenes policiales y, al llegar a Ruta Provincial 155 y calle América, le arrojó el automóvil de frente al agente Marcelo Saffe, quien tuvo que realizar una maniobra evasiva para evitar ser embestido.

La persecución terminó en Médano de Oro. Cuando fue detenido, los efectivos constataron que el joven circulaba sin licencia de conducir, cédula verde, seguro obligatorio ni RTO.

La decisión de Lima que terminó bajo revisión

En las audiencias realizadas el 21 y 22 de septiembre, la fiscal Virginia Branca le atribuyó a Espejo Vega el delito de resistencia a la autoridad, previsto en el artículo 239 del Código Penal, y pidió que se fijara una fecha para el juicio oral. La defensa, en tanto, propuso una suspensión del juicio a prueba.

Sin embargo, el juez Lima resolvió sobreseer al acusado y ordenar su inmediata libertad sin que ninguna de las partes hubiera solicitado esa medida. Para fundamentar su decisión, sostuvo que la conducta no configuraba resistencia a la autoridad porque la fuga y el incumplimiento de una orden de detención no implicaban, por sí solos, violencia física directa contra los policías.

Virginia Branca, fiscal de Flagrancia.

La Fiscalía cuestionó esa interpretación y recurrió la resolución. Entre sus argumentos, planteó que el magistrado había invadido atribuciones propias del órgano acusador y que no había considerado que el vehículo también habría sido utilizado como medio de agresión contra el efectivo motorizado.

El tribunal de impugnación anuló el sobreseimiento

Al revisar el planteo, Guillén Alonso coincidió con los argumentos fiscales y sostuvo que el juez no podía clausurar la investigación por iniciativa propia, sin un pedido formal y sin garantizar previamente la discusión entre las partes.

El camarista remarcó que el sistema acusatorio vigente, establecido por la Ley 1851-O, delimita las funciones de fiscales, defensores y jueces. En ese esquema, el magistrado no puede reemplazar al Ministerio Público Fiscal ni tomar decisiones que excedan sus atribuciones.

Por ese motivo, declaró la nulidad absoluta del sobreseimiento dictado el 22 de septiembre, apartó a Carlos Lima del expediente y ordenó reenviar las actuaciones al fuero de Flagrancia.

Ahora, un nuevo juez deberá intervenir en la causa y encabezar una audiencia de presentación para que el proceso continúe conforme a las reglas del sistema acusatorio.