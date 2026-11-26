Abrir la puerta del dormitorio a medianoche y escuchar ese chirrido agudo que despierta a toda la casa es una molestia cotidiana que la mayoría intenta resolver rociando las bisagras con el clásico aerosol multiuso aflojatodo. Si bien el ruido desaparece al instante, a las dos semanas la puerta vuelve a rechinar con más fuerza que antes. Los cerrajeros y carpinteros explican que el aflojatodo es un solvente penetrante y no un lubricante de larga duración, ya que disuelve la grasa original de fábrica y luego se evapora dejando el metal seco.