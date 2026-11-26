Abrir la puerta del dormitorio a medianoche y escuchar ese chirrido agudo que despierta a toda la casa es una molestia cotidiana que la mayoría intenta resolver rociando las bisagras con el clásico aerosol multiuso aflojatodo. Si bien el ruido desaparece al instante, a las dos semanas la puerta vuelve a rechinar con más fuerza que antes. Los cerrajeros y carpinteros explican que el aflojatodo es un solvente penetrante y no un lubricante de larga duración, ya que disuelve la grasa original de fábrica y luego se evapora dejando el metal seco.
Qué usar realmente para silenciar bisagras de forma definitiva
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Grasa de litio blanca o spray de silicona: son los productos profesionales recomendados. Se adhieren al metal sin chorrear, repelen el polvo ambiental y mantienen las bisagras silenciosas durante años.
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Jabón de tocador en barra (el truco rápido sin gastar): si no tenés lubricantes en casa, frotá una pastilla de jabón blanco seco directamente sobre el perno de la bisagra mientras abrís y cerrás la puerta varias veces. Las grasas del jabón suavizan la fricción metálica al instante.
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Vaselina sólida o vela de parafina: aplicar una pizca de vaselina en el eje de la bisagra crea una película densa que no se seca ni mancha la madera como el aceite de cocina.
El error del aceite de cocina en las bisagras
Nunca uses aceite de girasol o de oliva para lubricar cerraduras o puertas: con el paso de las semanas, los aceites vegetales se oxidan, se vuelven pegajosos como un barniz y atrapan pelusas hasta trabar el mecanismo.