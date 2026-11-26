Llegar cansado a la habitación de un hotel después de un día intenso de excursiones, cerrar las cortinas blackout esperando dormir hasta tarde y despertarse a las seis de la mañana por un rayo de sol directo en la cara es una situación clásica. Por más costosa que sea la habitación, las cortinas corredizas casi siempre dejan una abertura central de varios centímetros por donde se filtra la claridad exterior o las luces de neón de la calle.