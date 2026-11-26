Llegar cansado a la habitación de un hotel después de un día intenso de excursiones, cerrar las cortinas blackout esperando dormir hasta tarde y despertarse a las seis de la mañana por un rayo de sol directo en la cara es una situación clásica. Por más costosa que sea la habitación, las cortinas corredizas casi siempre dejan una abertura central de varios centímetros por donde se filtra la claridad exterior o las luces de neón de la calle.
El aliado oculto detrás de la puerta del armario
No hace falta apilar almohadones en el piso ni intentar atar las telas haciendo nudos que arrugan el género. Basta con abrir el placard de la habitación y buscar una percha para pantalones con pinzas metálicas o plásticas en sus extremos.
Cómo lograr oscuridad total en dos movimientos
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Juntá ambos bordes de la cortina: acercá los dos paños centrales de la cortina blackout hasta superponer ligeramente sus bordes verticales a la altura de tus ojos.
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Sujetalos con las pinzas de la percha: abrí una pinza de un lado, enganchá ambas telas juntas, y repetí la operación con la otra pinza del extremo opuesto de la percha.
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Controlá el reflejo superior: si también entra claridad por el riel superior, podés colocar una toalla enrollada sobre el barral para bloquear por completo el paso de la luz.
Este truco simple transforma una habitación luminosa en una cámara oscura perfecta para descansar profundamente y regular el sueño en cualquier destino.