El calor descompone el hipoclorito de sodio en segundos, libera vapores tóxicos irritantes y deja los pisos sin verdadera protección bactericida.

Baldear el patio, limpiar el baño o repasar la mesada de la cocina con un chorro de lavandina diluida en un balde de agua bien caliente es una costumbre heredada en miles de hogares. Existe la creencia intuitiva de que la temperatura elevada potencia la acción desinfectante del producto. Sin embargo, los especialistas en química doméstica y toxicología advierten que el agua caliente destruye el principio activo de la lavandina y convierte la limpieza en un riesgo respiratorio innecesario.

Qué pasa realmente cuando el cloro toca el agua caliente El componente activo de la lavandina comercial es el hipoclorito de sodio, una molécula sumamente inestable frente a las altas temperaturas. Al entrar en contacto con agua caliente (por encima de los 40°C), el hipoclorito se evapora y se descompone rápidamente en clorato y sal común, perdiendo casi por completo su capacidad para eliminar virus y bacterias.

Al mismo tiempo, esa evaporación acelerada libera gas cloro hacia el aire que respirás, provocando irritación en los ojos, tos seca, ardor en la garganta y dolores de cabeza, especialmente en baños o cocinas con poca ventilación.