Un burlete magnético desgastado obliga al motor a trabajar sin descanso; comprobá en diez segundos si tu equipo sella bien.

Notar que la factura de electricidad sube sin haber sumado electrodomésticos nuevos, o escuchar que el motor de la heladera arranca cada diez minutos con un zumbido constante, suele tener una causa silenciosa y muy económica de detectar. El responsable casi siempre es el burlete de goma magnético que rodea la puerta, una pieza fundamental que con el paso de los años se reseca, se aplasta o se despega, dejando escapar el aire frío hacia la cocina.

Cómo hacer el test del papel o billete en 10 segundos No hace falta llamar a un técnico refrigerador para diagnosticar el estado del sellado de tu heladera o freezer. Basta con realizar esta prueba mecánica simple:

Abrí la puerta de la heladera: tomá un billete de papel o una hoja fina de cuaderno.

Apoyalo en el marco y cerrá: colocá la mitad del billete hacia adentro y la otra mitad hacia afuera, y cerrá la puerta normalmente para que el burlete lo muerda.

Tirá suavemente hacia afuera: intentá deslizar el billete sin hacer fuerza brusca. Si sentís resistencia y el papel queda firmemente atrapado, el sello funciona perfecto. Si el billete sale deslizando con facilidad sin ofrecer resistencia , por esa rendija se está fugando el frío las 24 horas del día.

Repetí en todo el perímetro: hacé la misma comprobación en la parte superior, en los laterales y en la base inferior de la puerta. Dos soluciones rápidas antes de cambiar el burlete Antes de comprar un repuesto nuevo, limpiá todo el pliegue de la goma con un paño húmedo y detergente para quitar migas o grasa pegada que impiden el cierre.