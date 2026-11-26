En regiones con agua dura rica en sales de calcio y magnesio, el interior de la pava eléctrica se cubre rápidamente con una capa áspera de color blanco o amarillento. Esta acumulación de sarro no solo desprende partículas flotantes en el agua del mate o el café, sino que actúa como un aislante térmico sobre la resistencia, haciendo que la pava tarde mucho más en calentar y consuma más electricidad. Intentar raspar esa costra con una esponja metálica o un cuchillo arruina el acero inoxidable; la solución está en una reacción ácida suave.