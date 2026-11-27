Llenar el tanque hasta el borde de la boca provoca derrames peligrosos sobre el motor caliente y daña el filtro evaporativo.

Llegar a la estación de servicio con la reserva encendida y pedirle al playero que llene el tanque "hasta el tope" para estirar al máximo la autonomía es un hábito muy extendido entre los motociclistas. Sin embargo, los mecánicos especializados advierten que sobrepasar el límite interno del tanque de combustible genera fallas mecánicas costosas y representa un riesgo directo de incendio.

Qué ocurre cuando rebalsás la chapa interna del tanque Si mirás dentro de la boca de carga de cualquier moto moderna, vas a notar un cilindro metálico perforado o una chapa divisoria situada unos centímetros por debajo de la tapa. Ese espacio libre superior funciona como cámara de expansión de gases.

Con el calor del motor y el sol de la calle, la nafta se dilata y aumenta su volumen. Si llenás el tanque hasta el borde mismo, el combustible líquido se filtra por la manguera de respiradero o inunda el filtro canister (encargado de absorber los vapores de gasolina), ahogando el motor, provocando tironeos al acelerar y derramando nafta sobre el caño de escape hirviendo.