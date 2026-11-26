Cuando el agua de la bacha de la cocina empieza a bajar lentamente o sube un olor desagradable desde la rejilla, la reacción más habitual es poner a hervir una pava llena de agua y volcarla de golpe por el desagüe esperando derretir la grasa acumulada. Sin embargo, los plomeros matriculados advierten que volcar agua hirviendo directamente en las cañerías domésticas modernas puede ablandar los tubos de PVC y resecar los anillos de goma de los sifones, provocando filtraciones ocultas debajo de la mesada.