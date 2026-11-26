Abrir las puertas del armario o los cajones de ropa de cambio de temporada y percibir ese olor característico a encierro y humedad es un problema frecuente, especialmente en dormitorios orientados al sur o placares empotrados contra paredes exteriores. Colgar bolsitas perfumadas o rociar desodorantes textiles solo enmascara el aroma mientras las esporas de moho siguen dañando las fibras. Colocar un atado de tizas escolares blancas dentro del guardarropa ofrece una solución higroscópica natural y sumamente económica.