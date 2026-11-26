Abrir las puertas del armario o los cajones de ropa de cambio de temporada y percibir ese olor característico a encierro y humedad es un problema frecuente, especialmente en dormitorios orientados al sur o placares empotrados contra paredes exteriores. Colgar bolsitas perfumadas o rociar desodorantes textiles solo enmascara el aroma mientras las esporas de moho siguen dañando las fibras. Colocar un atado de tizas escolares blancas dentro del guardarropa ofrece una solución higroscópica natural y sumamente económica.

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Cómo funciona la absorción pasiva del sulfato de calcio

Las tizas blancas tradicionales están compuestas por sulfato de calcio (yeso) prensado, un mineral altamente poroso que actúa como una esponja silenciosa frente a la humedad ambiental. Al ubicarse dentro de un espacio cerrado como un placard o zapatero, atrapan las moléculas de agua suspendidas en el aire antes de que se condensen sobre las telas o el cuero.