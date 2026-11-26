Ver que tus remeras o camisas blancas favoritas desarrollan esas manchas amarillentas y rígidas en la zona de las axilas suele generar el impulso inmediato de sumergirlas en lavandina pura para blanquearlas. Sin embargo, al sacar la prenda del balde, la mancha sigue allí o incluso se ha vuelto más oscura y acartonada. La química textil explica que el cloro de la lavandina reacciona con las proteínas del sudor y las sales de aluminio de los antitranspirantes, fijando el pigmento de forma casi permanente en el algodón.