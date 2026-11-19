A comienzos de noviembre, Argentina volvió a registrar el precio del gasoil más elevado entre un grupo de países de referencia de la región, al cotizar a US$ 1,59 por litro según un relevamiento de la consultora Economía y Energía . El escenario contrasta con lo que ocurre en el segmento de las naftas, donde el país se posiciona en la mitad de la tabla con un valor de US$ 1,43 por litro .

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El informe compara los valores en dólares de Argentina frente a Uruguay, Paraguay, Chile, México y Brasil , en un contexto marcado por la volatilidad del mercado petrolero internacional y la continuidad del mecanismo de contención comercial aplicado por YPF desde abril.

De acuerdo con los datos difundidos por la consultora Economía y Energía para los primeros días de noviembre, así se distribuyeron los precios en dólares por litro en cada rubro:

Uruguay: US$ 2,24

Chile: US$ 1,55

México: US$ 1,52

Argentina: US$ 1,43

Brasil: US$ 1,25

Paraguay: US$ 1,21

Subas interanuales en grado 2 y grado 3

Gasoil: acumuló un incremento cercano al 43% en los últimos doce meses al ponderar los combustibles de grado 2 (súper) y grado 3 (premium) en el mercado local.

Nafta: registró una suba del 34,1% en el mismo período bajo la misma ponderación.

El "buffer" de YPF y el escenario del petróleo

La evolución de los precios en los surtidores locales se desarrolla en medio de la política de contención aplicada por YPF desde comienzos de abril, tras la escalada del conflicto en Medio Oriente y el salto en las cotizaciones internacionales del crudo.

El esquema opera como un amortiguador (buffer) de precios: la petrolera estatal absorbe buena parte de las subas del petróleo para evitar trasladarlas de inmediato al consumidor final. La medida arrancó a principios de abril con un plazo inicial de 45 días y, al vencer ese tramo, YPF aplicó un ajuste del 1% y extendió la vigencia del mecanismo.

En el plano internacional, en medio de lo que aparece como una tregua en los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, el barril de crudo cotiza por debajo de los US$ 100: el West Texas Intermediate (WTI) promedia los US$ 82,9, mientras que el Brent se ubica alrededor de US$ 92,31.