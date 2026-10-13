    • 13 de octubre de 2026 - 16:13

    Una rama caída sobre cables provocó cortes de luz en Capital, Rawson y Santa Lucía

    El incidente ocurrió este martes por la tarde y afectó la red de media tensión del Distribuidor Santo Tomás. Según informó la empresa, las maniobras permitieron recuperar el servicio para casi todos los usuarios afectados.

    Naturgy anunció que hubo cortes de luz por la caída de una rama.

    Naturgy anunció que hubo cortes de luz por la caída de una rama.

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    Un corte de energía eléctrica afectó este martes por la tarde a sectores de Capital, Rawson y Santa Lucía, luego de que la caída de una rama sobre líneas de media tensión provocara la salida de servicio del Distribuidor Santo Tomás, informó la distribuidora Naturgy.

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    Según informó la empresa, el incidente se produjo en el marco de tareas de poda realizadas por terceros, que terminaron afectando la red de distribución eléctrica y generaron interrupciones en el suministro en los tres departamentos.

    Tras detectar el inconveniente, el personal técnico realizó maniobras para recuperar el servicio. Como resultado de esos trabajos, se restableció la electricidad a casi la totalidad de los usuarios afectados.

    Sin embargo, al cierre del comunicado todavía quedaban tareas pendientes para normalizar por completo el suministro. Los equipos de la empresa continuaban trabajando para restituir el servicio a todos los usuarios a la mayor brevedad posible.

    Hasta el momento, no se precisó la cantidad de usuarios afectados ni el tiempo estimado para completar la normalización del servicio.

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