Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este miércoles 14 de octubre

San Juan tendrá este miércoles 14 de octubre una jornada marcada por la inestabilidad y la posibilidad de lluvias, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura oscilará entre una mínima de 10°C y una máxima de 19°C, en un día en el que se esperan precipitaciones aisladas y chaparrones en distintos momentos.

Durante la mañana, el organismo nacional prevé lluvias aisladas, con una temperatura cercana a los 12°C y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. El viento soplará del sector sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, el panorama continuará inestable y se esperan chaparrones, mientras que la temperatura alcanzará la máxima prevista de 19°C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40%, con viento del sector sur y velocidades similares a las de la mañana. En tanto, durante la noche persistirá la posibilidad de chaparrones, con una temperatura estimada de 14°C. El viento rotará nuevamente al sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.