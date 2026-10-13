    • 13 de octubre de 2026 - 21:11

    Abuso animal en San Juan: radicaron la denuncia y piden la ayuda de los vecinos para frenar a los agresores

    Eduardo Grasso, integrante de la Fundación Patitas sin Hogar, confirmó que ya radicó la denuncia judicial tras rescatar al animal. A través de un video, hizo un ferviente llamado a la sociedad para involucrarse y denunciar el maltrato y la zoofilia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hecho de extrema crueldad hacia los animales volvió a encender las alarmas en la provincia. En las últimas horas, Eduardo Grasso, reconocido integrante de la Fundación Patitas sin Hogar, dio a conocer a través de sus redes sociales que tiene bajo su cuidado a un cachorro que fue víctima de abusos sexuales reiterados por parte de un hombre adulto.

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    Grasso confirmó que ya se presentaron ante las autoridades correspondientes para formalizar la denuncia penal, aunque prefirió mantener la reserva de los datos para resguardar las actuaciones judiciales: “No voy a dar ninguna información al respecto para proteger a la víctima y para no entorpecer a la justicia. Confío en que van a actuar de la mejor manera posible”, expresó el proteccionista tras salir de la sede judicial.

    Un llamado urgente a la sociedad: "No se queden en el molde"

    Más allá del caso puntual, el referente de la ONG decidió difundir un video en la cuenta oficial de Instagram para enviar un mensaje directo a la comunidad sanjuanina sobre la importancia de involucrarse y perder el miedo a denunciar estos aberrantes episodios.

    Asimismo, instó a los vecinos a acudir a comisarías, llamar al 911, consultar a abogados o acudir directamente a una fiscalía: “No tengan miedo, pueden charlar también con algún proteccionista, pero por favor actúen, no se queden en el molde, porque de ustedes depende poder salvar la vida de un animal”.

    La advertencia sobre la escalada de la violencia

    Durante su testimonio, el proteccionista remarcó la peligrosidad social que representan los agresores que cometen actos de zoofilia y maltrato animal grave, advirtiendo que este tipo de conductas no suelen detenerse si no hay una intervención rápida de la Justicia.

    “Sepan que no es la primera vez en San Juan. Ha habido muchos casos como este, por lo tanto, tenemos que estar alerta porque esto puede volver a suceder lamentablemente”, advirtió Grasso, al tiempo que pidió que quien tenga información aporte pruebas para que el responsable “pueda ser procesado y detenido como merece”.

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