Registro Civil en San Juan: cómo tramitar el DNI a domicilio para personas con movilidad reducida

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas, mantiene vigente el servicio de tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI) a domicilio, instituciones o centros médicos. La medida está destinada exclusivamente a aquellos ciudadanos que no pueden movilizarse hasta las oficinas del organismo por razones de salud o incapacidad física.
La gestión no requiere la presencia del titular en la fase inicial: puede ser llevada a cabo por el propio interesado, un familiar o una persona allegada.
Modalidades y costos del trámite
El servicio cuenta con dos opciones según la urgencia del solicitante:
- Tramitación común: $10.000
- Modalidad exprés: $26.000
- Requisitos para solicitar el DNI a domicilio
Para iniciar el trámite es indispensable presentar la siguiente información y documentación:
- Nombre completo del solicitante.
- Número de DNI actual.
- Domicilio donde se realizará la toma de datos.
- Teléfono de contacto.
- Certificado médico (obligatorio): documento firmado por un profesional de la salud que acredite de manera fehaciente la imposibilidad de desplazamiento.
Dónde y cómo presentar la solicitud
Los interesados pueden iniciar el pedido a través de tres vías habilitadas:
Presencial: Secretaría de la Sede Central del Registro Civil (3° piso, calle Santa Fe 54 oeste, Capital), de lunes a viernes de 7:30 a 14:00 horas.
Por teléfono: Comunicándose al 4936836.
Por correo electrónico: Enviando los datos y documentación adjunta a [email protected].
Plazos y visita del personal
Una vez ingresada la solicitud, el personal del Registro Civil coordinará telefónicamente el día y horario de la visita. Cumplidos los pasos previos, los agentes acuden al domicilio o centro médico en un plazo aproximado de 10 días hábiles para tomar la fotografía, huellas y firma (datos biométricos) y dar inicio a la emisión del ejemplar.