Registro Civil en San Juan: cómo tramitar el DNI a domicilio para personas con movilidad reducida

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas, mantiene vigente el servicio de tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI) a domicilio, instituciones o centros médicos. La medida está destinada exclusivamente a aquellos ciudadanos que no pueden movilizarse hasta las oficinas del organismo por razones de salud o incapacidad física.

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La gestión no requiere la presencia del titular en la fase inicial: puede ser llevada a cabo por el propio interesado, un familiar o una persona allegada.

El servicio cuenta con dos opciones según la urgencia del solicitante:

Para iniciar el trámite es indispensable presentar la siguiente información y documentación :

Los interesados pueden iniciar el pedido a través de tres vías habilitadas:

Presencial: Secretaría de la Sede Central del Registro Civil (3° piso, calle Santa Fe 54 oeste, Capital), de lunes a viernes de 7:30 a 14:00 horas.

Por teléfono: Comunicándose al 4936836.

Por correo electrónico: Enviando los datos y documentación adjunta a [email protected].

Plazos y visita del personal

Una vez ingresada la solicitud, el personal del Registro Civil coordinará telefónicamente el día y horario de la visita. Cumplidos los pasos previos, los agentes acuden al domicilio o centro médico en un plazo aproximado de 10 días hábiles para tomar la fotografía, huellas y firma (datos biométricos) y dar inicio a la emisión del ejemplar.