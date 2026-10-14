    • 14 de octubre de 2026 - 16:36

    Registro Civil en San Juan: cómo tramitar el DNI a domicilio para personas con movilidad reducida

    El Ministerio de Gobierno ofrece un servicio especial para quienes no pueden trasladarse por motivos de salud. Conocé los requisitos, costos y vías de contacto para solicitar la visita.

    b80c12cd1cfea8d4c3ae8a8e783e8506_L
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas, mantiene vigente el servicio de tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI) a domicilio, instituciones o centros médicos. La medida está destinada exclusivamente a aquellos ciudadanos que no pueden movilizarse hasta las oficinas del organismo por razones de salud o incapacidad física.

    Leé además

    matrimonio emblematico: cuanto cuesta casarse en los escenarios mas bellos de san juan y los datos mas llamativos de la celebracion

    Matrimonio Emblemático: cuánto cuesta casarse en los escenarios más bellos de San Juan y los datos más llamativos de la celebración
    el servicio penitenciario provincial presento cuatro nuevos programas de reinsercion social

    El Servicio Penitenciario Provincial presentó cuatro nuevos programas de reinserción social

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La gestión no requiere la presencia del titular en la fase inicial: puede ser llevada a cabo por el propio interesado, un familiar o una persona allegada.

    Modalidades y costos del trámite

    El servicio cuenta con dos opciones según la urgencia del solicitante:

    • Tramitación común: $10.000
    • Modalidad exprés: $26.000
    • Requisitos para solicitar el DNI a domicilio

    Para iniciar el trámite es indispensable presentar la siguiente información y documentación:

    • Nombre completo del solicitante.
    • Número de DNI actual.
    • Domicilio donde se realizará la toma de datos.
    • Teléfono de contacto.
    • Certificado médico (obligatorio): documento firmado por un profesional de la salud que acredite de manera fehaciente la imposibilidad de desplazamiento.

    Dónde y cómo presentar la solicitud

    Los interesados pueden iniciar el pedido a través de tres vías habilitadas:

    Presencial: Secretaría de la Sede Central del Registro Civil (3° piso, calle Santa Fe 54 oeste, Capital), de lunes a viernes de 7:30 a 14:00 horas.

    Por teléfono: Comunicándose al 4936836.

    Por correo electrónico: Enviando los datos y documentación adjunta a [email protected].

    Plazos y visita del personal

    Una vez ingresada la solicitud, el personal del Registro Civil coordinará telefónicamente el día y horario de la visita. Cumplidos los pasos previos, los agentes acuden al domicilio o centro médico en un plazo aproximado de 10 días hábiles para tomar la fotografía, huellas y firma (datos biométricos) y dar inicio a la emisión del ejemplar.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La Facultad de Arquitectura y Anchipurac trabajan en un proyecto de educación ambiental para las escuelas.

    Anchipurac y la Facultad de Arquitectura impulsan la educación ambiental y sustentable en escuelas

    Por Fabiana Juarez
    orrego recorrio san juan cerca en rawson, con servicios y tramites para las familias

    Orrego recorrió San Juan Cerca en Rawson, con servicios y trámites para las familias

    tres escuelas sanjuaninas se destacaron en un concurso con proyectos que transforman residuos en productos

    Tres escuelas sanjuaninas se destacaron en un concurso con proyectos que transforman residuos en productos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el nuevo polideportivo techado de chimbas ya alcanzo el 40% de avance

    El nuevo Polideportivo Techado de Chimbas ya alcanzó el 40% de avance

    Por Redacción Diario de Cuyo