Ricardo Martínez, el paleontólogo sanjuanino que inspira el show de la FNS 2026

San Juan viajará al Triásico en la Fiesta Nacional del Sol 2026, y para comprender la magnitud de este viaje hay que mirar a través de los ojos de Ricardo Néstor Martínez. El reconocido geólogo y paleontólogo sanjuanino, figura clave en el hallazgo de fósiles de la Era de los Dinosaurios en la provincia y protagonista de hitos científicos globales como el descubrimiento del Eoraptor, será la chispa inspiradora de la gran propuesta artística que engalanará el Velódromo Vicente Chancay.

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Su historia, sus inolvidables campañas en Ischigualasto y su visión divulgadora en el nuevo Museo Paleontológico (MuPa) conformarán el marco argumental para un despliegue sin precedentes de danza, música y actuación en la máxima fiesta provincial.

Licenciado y doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Martínez porta una fascinación intacta desde la infancia, cuando buscaba puntas de flecha y fósiles en las salidas al campo con su padre. Aunque debió postergar el inicio de sus estudios universitarios hasta los 29 años mientras equilibraba trabajo, matrimonio y tres hijos, su determinación lo llevó a ser escolta de la bandera e iniciar una carrera brillante.

Su trayectoria dio un vuelco en 1986 al entablar amistad con Oscar Alcober en el Museo de Ciencias Naturales. De la mano del paleontólogo estadounidense Paul Sereno, emprendió el redescubrimiento de Ischigualasto: allí se halló el único cráneo completo de Herrerasaurus y, en 1991, vivió el hito de su carrera con el descubrimiento del Eoraptor.

A lo largo de cuatro décadas acampó durante dos meses al año en pleno desierto. De allí y del yacimiento Balde de Leyes (Caucete) surgieron decenas de especies nuevas para la ciencia como el Sanjuansaurus, Panphagia y los primeros reptiles voladores del Triásico en el hemisferio sur. Este trabajo lo posicionó como el único científico sanjuanino de la UNSJ en publicar como autor principal en las prestigiosas revistas Science y Nature.

Un museo para la gente y el orgullo sanjuanino

Actualmente, a sus 72 años, Martínez integra el equipo del Museo Paleontológico (MuPa), un espacio de vanguardia próximo a inaugurar que busca democratizar el conocimiento.

"Para nosotros la idea no era que el paleontólogo esté encerrado para ser famoso en la ciencia, sino transferir el conocimiento a la gente. Queremos una exhibición descollante, donde el chico o el grande se entretenga y aprenda, que no sea el museo de las vitrinitas", afirma el especialista.

Ese mismo espíritu de divulgación se trasladará al escenario. Para Ricardo, que la Fiesta Nacional del Sol tome esta temática representa un motivo de orgullo profundo:

"Los dinosaurios son más sanjuaninos que las semitas", expresa con entusiasmo. "San Juan tiene algo que no existe en otro lugar del mundo y es el registro del origen de los dinosaurios y de las faunas actuales. Me gustaría que en esta fiesta la gente sea consciente del tesoro que tenemos".

Sobre el show: "Parque Triásico: Aventura y descubrimiento"

El espectáculo artístico central se pondrá en escena en el Velódromo Vicente Chancay durante las noches del 20, 21 y 22 de noviembre, a las 21:00 hs.

La historia girará en torno a su protagonista, Ricardo, un niño apasionado por los dinosaurios que dibuja e imagina mundos en su bitácora. Impulsado por la curiosidad y el asombro, emprende un viaje que trasciende el tiempo, transformando esa fascinación infantil en su verdadera vocación de vida.