Quién ganó los $1.418 millones del Quini 6 en San Juan: los dueños de la agencia creen que es "alguien de paso"

Myriam Arias (72) y Mario Andrada (54) atienden hace casi 25 años la agencia 830. Se enteraron mirando el sorteo y ahora piensan cómo avisarle al ganador, que todavía no apareció.

Myriam Arias, de 72 años, y Mario Andrada, de 54, son el matrimonio que tiene la agencia de quiniela 830, en calle Coll 148 Oeste, en Rivadavia. En la noche del domingo se enteraron de que habían vendido la jugada ganadora multimillonaria del Quini 6, con la combinación 31, 11, 09, 17, 25 y 07.

El premio fue de $1.418.485.786, un monto que también se llevó otro ganador de Santa Fe.

Según contaron a Diario de Cuyo, Myriam estaba mirando televisión y cambió de canal justo para ver el sorteo. Fue entonces cuando supo que el ganador era de San Juan y que la agencia afortunada era la suya. Al enterarse, le gritó a Mario, que estaba en el jardín. "Seguimos sorprendidos", destacaron.

Ambos aseguraron estar muy contentos, sobre todo por sus clientes. No es la primera vez que venden un ticket ganador, pero sí es la primera vez con una suma tan histórica. La agencia lleva casi 25 años en manos del matrimonio. Le pusieron “La Turca” porque Myriam es descendiente de libaneses.

¿Quién ganó los $1.418.485.786 en el Quini 6? Por ahora, la identidad del ganador es un misterio. El matrimonio explicó que hace jugadas por sus clientes fieles, ya que saben que los miércoles y sábados deben dejar los “deberes” hechos porque después pasan a abonar. Sin embargo, no recuerdan esa combinación como una apuesta habitual de ninguno de ellos, por lo que creen que podría tratarse de “alguien de paso”, como un remisero o un colectivero.