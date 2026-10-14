Boom de matrimonios en San Juan: en lo que va del año aumentaron un 70% las celebraciones en comparación al 2025

A lo largo de los últimos años San Juan ha registrado números dispares con relación a los matrimonios que se celebran en el Registro Civil. El último récord registrado fue en el 2023, cuando 2.121 parejas formalización bajo esta figura. Luego, con el paso del tiempo las bodas fueron mermando en la provincia. Sin embargo, los datos del corriente año reflejan que nuevamente hubo un incremento en este tipo de celebraciones.

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En lo que va de 2026, el Registro Civil contabilizó 1.139 casamientos, una cifra que supera ampliamente los 667 registrados durante todo 2025. De esta manera, las celebraciones aumentaron un 70,7% respecto al año pasado, en un fenómeno que muestra un renovado interés de las parejas por formalizar su relación. El dato no es menor si se tiene en cuenta que restan tres meses para culminar el año y que generalmente hay un repunte de este tipo de eventos durante los meses más cálidos.

El número fue confirmado por Verónica Benedetto, titular de la Dirección de Registro Civil de San Juan, quien explicó a DIARIO DE CUYO que la cantidad de matrimonios viene creciendo y que, de a poco, esta opción vuelve a tomar fuerza entre los sanjuaninos.

La tendencia se observa al comparar los últimos años. Durante el 2023 hubo 2.121 matrimonios, siendo el último año que registró un número elevado. Para el 2024 las celebraciones bajaron, registrando 852 matrimonios, mientras que en 2025 la cifra continuó descendiendo, llegado a 667.

Los números también muestran que no todas las parejas eligen el mismo camino para formalizar su relación. Las uniones convivenciales continúan teniendo una presencia importante, aunque el matrimonio muestra una recuperación marcada.

Las cifras del Registro Civil sobre matrimonios, uniones convivenciales y divorcios

De acuerdo con los datos aportados por Benedetto, en 2024 se celebraron 852 matrimonios, de los cuales 12 fueron igualitarios. Además, se registraron 640 uniones convivenciales y 571 divorcios.

En 2025, los matrimonios descendieron a 667, con 11 celebraciones igualitarias. En ese período hubo 720 uniones convivenciales y 462 divorcios.

En tanto, en lo que va del 2026, hasta fines de septiembre, el organismo contabilizó 1.139 matrimonios, nueve de ellos igualitarios. También se registraron 978 uniones convivenciales y 502 divorcios.

El crecimiento de los casamientos se da en paralelo con una mayor cantidad de trámites vinculados a las parejas. Sin embargo, desde el Registro Civil aclararon que las uniones convivenciales tienen características diferentes al matrimonio y que suelen utilizarse para resolver distintas gestiones administrativas.

¿Quiénes eligen casarse en San Juan?

Aunque no cuentan con estadísticas específicas sobre las edades de quienes se casan, Benedetto señaló que en el Registro Civil observan diferentes realidades entre las parejas que deciden dar este paso.

Por un lado, llegan parejas más grandes que ya tienen hijos y buscan formalizar una relación que sostienen desde hace tiempo. En esos casos, el matrimonio funciona como una manera de consolidar una situación familiar ya establecida.

Al mismo tiempo, la titular del organismo aseguró que también se acercan varias parejas jóvenes, aunque aclaró que no disponen de datos precisos para determinar qué grupo etario concentra la mayor cantidad de celebraciones.

De esta manera, el crecimiento no parece responder a un único perfil, sino a distintas historias y decisiones personales que encuentran en el matrimonio una forma de formalizar el vínculo. Aunque no hay información que permita explicar con precisión las razones de esta suba, los números reflejan que el matrimonio vuelve a ocupar un lugar importante entre las opciones que eligen las parejas para formalizar su relación.