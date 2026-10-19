Convocarán a una marcha pacífica por la muerte de Germán Galleguillo: "Tu familia no te olvida"

A través de las redes sociales, seres queridos, amigos y allegados llamaron a movilizarse este martes 20 de octubre desde las 9:30.

Acompañados por el dolor y con el firme objetivo de mantener vigente el reclamo de respuestas, familiares y amigos de Germán Galleguillo convocaron a la comunidad a participar de una marcha pacífica programada para este martes 20 de octubre, a las 9:30.

Bajo el lema central “Tu familia no te olvida”, los organizadores difundieron la convocatoria a través de distintas plataformas digitales para solicitar el apoyo de vecinos y allegados en una jornada que busca visibilizar la causa y evitar que el hecho quede impune.

La iniciativa comenzó a viralizarse mediante un afiche que incluye la fotografía de Germán, la palabra “Justicia” en primer plano y un lazo negro en señal de duelo. A través de este mensaje, sus allegados invitan a quienes deseen sumarse a acompañar de forma respetuosa el pedido de esclarecimiento.

Concentración y consignas de la movilización Según explicaron los allegados a la víctima, el punto de encuentro está previsto para las 9:30 en la zona central de la Plaza San Martín. Para visibilizar la solicitud de avances judiciales, se pidió a los asistentes concurrir con pancartas y carteles con mensajes alusivos al caso.

El afiche difundido en las últimas horas incorpora además la consigna “Por un mundo más justo”, reforzando el carácter pacífico del encuentro con el que la familia busca reunir el respaldo de la sociedad sanjuanina.