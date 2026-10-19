Alerta amarilla por viento Zonda en San Juan: qué departamento será afectado y qué recomienda Protección Civil

La Dirección de Protección Civil emitió una alerta amarilla por viento Zonda para Calingasta , con vigencia prevista para la tarde de este martes 20 de octubre . Según el organismo, se esperan velocidades de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 70 km/h.

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El fenómeno puede generar una reducción significativa de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa, por lo que solicitaron extremar las precauciones, tanto en la vía pública como en las viviendas.

Entre las recomendaciones, Protección Civil pidió prestar atención a posibles cables caídos, ramas y objetos sueltos ; mantener puertas y ventanas cerradas y aseguradas; y circular con precaución, a velocidad reducida, con las luces bajas encendidas y una distancia prudente entre vehículos.

También aconsejaron no permanecer debajo de árboles ni cerca de elementos que puedan desprenderse de edificios, como carteles, marquesinas y toldos. Además, recomendaron tener linternas cargadas ante posibles inconvenientes.

Junto con la alerta por viento Zonda, Protección Civil recordó que el riesgo de incendios forestales aumenta por las condiciones de sequedad y las ráfagas de viento. Por eso, pidió evitar arrojar colillas de cigarrillos en zonas con vegetación, tirar basura en campos y encender fogatas cerca de áreas agrícolas.

El organismo también remarcó que está prohibido quemar hojas, pastizales o basura. En caso de observar a una persona provocando fuego en zonas de alta inflamabilidad, solicitaron realizar la denuncia al 911.

Para quienes viven en zonas rurales, recomendaron mantener despejados los alrededores de las viviendas y generar franjas de tierra de más de cinco metros, sin vegetación, para reducir el riesgo de propagación de las llamas.

Ante la presencia de humo o un foco de incendio, se debe dar aviso inmediato a los Bomberos y contar con un plan de contingencia que contemple la evacuación, especialmente en áreas rurales.

Qué números llamar ante una emergencia

Protección Civil recordó que, ante cualquier situación de riesgo, están habilitados los siguientes números:

911: emergencias.

103: Protección Civil.

Las autoridades solicitaron respetar las recomendaciones y evitar cualquier actividad que pueda generar incendios mientras persistan las condiciones de viento Zonda.