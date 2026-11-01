Las perlitas de la rosca en San Juan: el nuevo rol de Cáceres con la minería; los ¿gladiadores? de Andino para el 27; y el adiós a "Sebastián Estevanéz" en Desamparados

Lejos de la política y sin intenciones de volver. El exdiputado nacional del PRO, Eduardo Cáceres, sorprendió en una foto. Estaba junto a empresarios mineros de San Juan en la Ronda de Negocios RIGI, en Rosario.

El excandidato a gobernador por el lema Unidos por San Juan decidió dar vuelta la página de forma -casi- definitiva. Después de la postulación en el 2023 dio un paso al costado de la política y se volcó al sector privado.

Cáceres fue uno de los que "la vio" en la previa al lanzamiento de Javier Milei a la Presidencia. El sanjuanino encaró una campaña centrada en las denominadas "falsas denuncias" y mantuvo contactos con el entorno que catapultó a Milei a la Casa Rosada.

Sin embargo, tras la derrota del 2023, Cáceres hizo un punto y aparte. Fuentes consultadas dijeron que ahora "está abocado a la minería". "Eduardo está vinculando empresas de afuera con empresas sanjuaninas. O haciendo el acompañamiento jurídico acá en San Juan. Está totalmente fuera de la política desde hace rato", expresaron.

¿Por qué? Bueno, la palabra es "compliance". "El ecosistema minero es primer mundista y tiene mucho compliance. Hay un San Juan que tiene que construir la parte privada. Quizá Eduardo puede aportar más desde ahí", dijeron. Además, Cáceres también tiene el foco en proyectos inmobiliarios en Iglesia, el departamento de la gran minería que contiena a Veladero y Vicuña.

Los ¿gladiadores? de Andino para el 27

Parece que la campaña de Lula empieza a hacer efecto en la política sanjuanina. Al menos hay una imitación a la sazón peronista. El diputado nacional Cristian Andino -pontencial candidato a la Gobernación-, o alguien de su entorno, lanzó un canal de WhatsApp que despertó comentarios en los cafés del microcentro.

El nombre del canal es "Los gladiadores de Andino" y todavía no tiene un número significativo de seguidores. "Si eso es lo mejor que tiene...", dijo un dirigente del oficialismo. En tanto, en el peronismo hubo voces que relativizaron la iniciativa y se justificaron: "Bueno, hacemos lo que podemos. Estamos bajos de presupuesto".

Tal como viene adelantando DIARIO DE CUYO, Andino es el primero en ponerse el traje de candidato a la Casa de Gobierno. Durante la semana tuvo un acto en la sede del PJ con motivo del aniversario de las elecciones nacionales legislativas. El dato estuvo en la cantidad de intendentes que asistieron: 10 de 13. El sanmatiniano se evalentonó. Después el exintendente participó del encuentro de concejales justicialistas.

Al otro día, el sector de José Luis Gioja hizo la clásica conmemoración a Néstor Kirchner en el busto del Centro Cívico. Algunos analistas erráticos aseguraron que el giojismo había copado el acto. Sí, el acto que ellos mismos organizaron. No hubo intendentes. ¿Se cuentan las costillas? Parece que sí.

El potencial candidato de Gioja, el presidente de la Junta de Rivadavia, Facundo Perrone, por su parte, continúa con la recorrida por los departamentos de la provincia. Estuvo en Iglesia. Visitó dos radio locales y la cooperativo El Porvenir.

El que no participó de ninguno de los actos fue el senador Sergio Uñac. El exgobernador abrió el búnker de campaña en un coqueto edificio de la Ciudad de Buenos Aires. Casi no hubo presencias sanjuaninas. Se los pudo ver a los Marcelos: el secretario General de los jeráquicos mineros, Mena, y el exsecretario de Relaciones Institucionales, Fretes.

El adiós a "Sebastián Estevanéz" en Desamparados

Es una decisión que despertó la indignación del peronismo en el Club Sportivo Desamparados. Sin embargo, el presidente de la institución, el radical Martín Sassul, tomó la determinación de pintar la fachada del estadio. Puntualmente pintó sobre un viejo mural de Diego Maradona. "Parecía Sebastián Estevanéz", dijo un socio del puyutano, en defensa de la medida. En tanto, en las redes, los hinchas justicialistas hablaron de borrar de un ídolo popular. "Quedó hermoso", reafirmaron desde el club.

Munisaga con los evangelistas

Por segundo año consecutivo, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, hizo un Tedeum con iglesias evangélicas. "Desde nuestro lugar como gobernantes reconocemos profundamente la labor que realizan en cada comunidad, transmitiendo valores, acompañando a las familias y tendiendo una mano a quienes más lo necesitan", dijo el cacique justicialista. Munisaga probablemente ve el potencial electoral que tienen los evengelistas. Sin ir más lejos, metieron un concejal en Rawson, representados por el libertario De la Presilla. En el acto hubo dos figuras salientes: el representante del Gobierno, Rodolfo Colombo, con quien Munisaga tuvo un cruce hace poco por los fondos a los departamentos, y el hijo del jefe de la CGT, Eduardo Cabello, el encargado de la Iglesia Cita con la Vida, Maximiliano.

La juntada de asesores Letrados para el Consejo de la Magistratura

El clima electoral en el Foro de Abogados es cada vez más intenso. El 6 de noviembre es el cierre de listas para el Consejo de la Magistratura. Hay dos rivales. Por un lado, el oficialismo del Foro, encabezado por el presidente José Salinas. Por el otro, la extraña alianza del peronismo con los independientes de Marcelo Arancibia y con los matriculados referenciados en el exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi.

DIARIO DE CUYO anticipó la movida. Los distintos sectores de la oposición se unieron con la intención de dar un "scrum" en el Consejo. La candidata sería la exvice del Foro, Sofía Lloveras, hoy en el Jurado de Enjuiciamiento. Por su lado, el oficialismo buscaría al expresidente Franco Montes, una figura que también contecta con el Partido Bloquista.

Por lo pronto, el oficialismo tomó la iniciativa con una reunión en el búnker de Producción y Trabajo, por avenida Libertador y calle Ameghino. Concurrieron gran parte de los asesores Letrados interesados en las elecciones. Mientras que Abogacía Transformadora cancerló la reunión que iba a tener el lunes que pasó, en la que Marcelo Álvarez iba a explicar los motivos de la alianza.

La frase del dirigente: Emilio Achem

El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, se refirió a la elecciones del 2027. La mano derecha del gobernador Marcelo Orrego desancló las elecciones provinciales de las nacionales. Es una costumbre de los Gobierno sanjuaninos. Ya lo hicieron Gioja y Uñac. "A mí me parece que lo más conveniente es que los sanjuaninos evalúen la gestión del gobernador Marcelo Orrego con tranquilidad y claridad. Y luego se tomen el tiempo para evaluar la gestión del presidente Milei", dijo en una entrevista radial.

El IRONMAN de un ejecutivo multilateral

El vicepresidente del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF), Christian Ansinelli, tuvo un mano a mano con DIARIO DE CUYO sobre el préstamo de los 160 millones de dólares para la construcción de dos tramos de la Ruta 40 Sur. El ejecutivo tiene una conexión íntima con San Juan: su esposa es sanjuanina. Y ahora sumó un recuerdo: corrió en el IRONMAN 50.51. Ansinelli logró terminar la competencia.

La queja bloquista por un olvido en Rivadavia

Como es sabido, el Parque de la Quebrada de Zonda está a punto de ser reinaugurado. El subsecretario de Turismo de San Juan, Juan Castañares, confirmó que el espacio atraviesa la etapa final de los trabajos. “Ya está toda iluminada con espacios nuevos, con proveedurías y cantinas que va tener para que la gente pueda disfrutar de lo gastronómico. Es un espacio que, sin lugar a dudas, es turístico, y el recurso turístico se transforma en atractivo haciendo este tipo de obras”, señaló el funcionario en Radio Colón.

Pero hubo un señalamiento del Partido Bloquista. Más bien un recordatorio. Un dirigente envió a este diario la ley que impuso el nombre de Parque Federico Cantoni y marcó que la nueva imagen institucional del espacio verde no contempló la figura del exgobernador. ¿Se olvidaron de Cantoni?

Lo mejor y lo peor de la semana

Lo mejor: la confirmación del crédito de los 160 millones de dólares para la construcción de la Ruta 40 Sur.

Lo peor: seis municipios podrían perder los fondos para obras por el incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Son Calingasta, Caucete, Chimbas, Iglesia, Jáchal y Ullum.

El elegido de las redes: el mood de Cabello

El secretario General de la CGT, Eduardo Cabello, empezó a tomar protagonismo en las redes sociales, hasta ahora descuidadas de la central obrera. El jefe sindical participó de una reunión en el SOEESIT con el secretario General de los judiciales nacionales, Alfredo Collado.