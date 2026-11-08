Primer gesto histórico: el papa León XIV rinde homenaje al General San Martín en Retiro

Después de 39 años sin un Papa en suelo argentino, León XIV pisó el país este domingo 8 de noviembre y su primer gesto fue para el Libertador.

El papa León XIV se reúne con Javier Milei en la Casa Rosada y saluda a ministros y obispos

El avión de Aerolíneas Argentinas que lo traía desde Montevideo aterrizó a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido al pie del avión por el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el nuncio apostólico y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva.

Apenas una hora después de pisar suelo argentino, el Pontífice se trasladó a la Plaza San Martín, en Retiro, para participar del homenaje al General José de San Martín.

Allí, ante una multitud que lo esperaba con banderas argentinas y del Vaticano, cánticos y aplausos, León XIV depositó una ofrenda floral a los pies del Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

El acto tuvo un fuerte simbolismo. El monumento, inaugurado en 1862, fue el primer monumento ecuestre de la Argentina y recuerda al protagonista central de la independencia sudamericana. El homenaje estuvo escoltado por el Regimiento de Granaderos a Caballo, la fuerza creada por el propio San Martín en 1812.

Se trata de un gesto de tradición diplomática que Juan Pablo II no había realizado en ninguno de sus dos viajes al país, en 1982 y 1987, lo que le dio un carácter especial a esta primera actividad de León XIV.

Tras el homenaje, el Papa se dirigió a la Casa Rosada para la ceremonia oficial de bienvenida, a las 17:20, y luego mantuvo una reunión privada con Milei. A las 18:30 encabezó en el Palacio Libertad el encuentro con autoridades de los tres poderes, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, donde brindó su primer discurso en suelo argentino.