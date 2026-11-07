DNI y pasaporte en noviembre: cuánto cuesta cada trámite y cuánto hay que pagar si es urgente

Tramitar o renovar el DNI y el pasaporte en Argentina mantiene en noviembre de 2026 los valores establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) desde marzo. El precio depende principalmente de la modalidad elegida y de la rapidez con la que la persona necesite recibir la documentación.

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Para un ciudadano argentino, un DNI regular cuesta $10.000 , mientras que quienes necesiten recibirlo con urgencia pueden pagar entre $26.000 y $57.000. En el caso del pasaporte, el trámite común tiene un valor de $100.000 , pero el servicio al instante asciende a $330.000.

Los montos forman parte del cuadro tarifario que comenzó a regir el 6 de marzo de 2026 . RENAPER aclaró que quienes hubieran abonado un DNI o pasaporte antes de esa fecha no deben pagar diferencias por la actualización posterior.

El valor depende del tipo de trámite y del tiempo de entrega elegido. Para ciudadanos argentinos, las tarifas oficiales son:

El primer DNI para personas nacidas en territorio argentino de hasta 18 años es gratuito , al igual que los casos de identificación tardía e inscripción tardía. También continúa sin cargo la primera rectificación por reconocimiento de identidad de género y la reposición cuando existe un error u omisión atribuible al organismo dentro de las condiciones previstas.

DNI 24 horas: $41.000, con retiro en la oficina donde se realizó el trámite.

Nuevo ejemplar por cambio de domicilio, rectificación de datos, extravío, robo u otras causas: $10.000.

Para realizar el trámite puede solicitarse un turno en un Centro de Documentación RENAPER mediante Mi Argentina o consultar la modalidad de atención del Registro Civil correspondiente. Los operativos móviles también permiten gestionar documentación en distintos puntos del país.

Pasaporte: desde $100.000 hasta $330.000

El pasaporte presenta una diferencia considerable según la urgencia. Para quienes planifican un viaje con anticipación, el trámite regular sigue siendo la alternativa más económica, mientras que los servicios exprés y al instante multiplican el costo.

Los valores vigentes son:

Pasaporte regular: $100.000.

Pasaporte Exprés: $200.000, con entrega por correo dentro de las 96 horas hábiles.

Pasaporte al instante: $330.000, con entrega entre 2 y 6 horas en los puntos habilitados.

Pasaporte excepcional para extranjeros: $100.000.

Documento de viaje para apátridas: $100.000.

Documento de viaje para refugiados: $100.000.

El servicio al instante funciona en determinados aeropuertos y sedes habilitadas. Entre los puntos informados oficialmente aparecen Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza, Rosario y Salta, además de la sede de Buquebus en la Ciudad de Buenos Aires. La emisión depende igualmente de la verificación de la documentación y de los controles correspondientes.

El pasaporte tiene una vigencia de 10 años para mayores de 18 años y de cinco años para menores. Para viajar a países miembros o asociados del Mercosur, en cambio, los argentinos pueden ingresar con su DNI vigente y no necesitan obligatoriamente presentar pasaporte.

Otros trámites que también tienen costo

RENAPER mantiene además tarifas para diferentes certificados y autorizaciones vinculadas con la documentación personal.

Certificación de datos personales: $8.000.

Certificación de domicilio: $8.000.

Certificado de datos de estado civil: $8.000.

Certificado de copia de pasaporte argentino: $8.000.

Fotocopia legalizada de partida de nacimiento de extranjeros: $8.000.

Autorización de viaje al exterior para menores de 18 años: $30.000 dentro de Argentina.

Para los trámites realizados en Centros de Documentación RENAPER, determinadas modalidades —como DNI 24 horas, DNI Exprés y Pasaporte Exprés— pueden abonarse al momento de gestionar el turno mediante Mi Argentina. En los Registros Civiles, la modalidad de pago puede variar según la jurisdicción.

Quienes tengan previsto viajar al exterior deben revisar con anticipación la vigencia de su documentación. En caso de necesitar el pasaporte en pocas horas, el servicio al instante es la opción más rápida disponible, aunque actualmente cuesta $230.000 más que el trámite regular.