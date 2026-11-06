Con un plan de $30.000 millones, el Hospital Garrahan inauguró la renovación integral de una sala clave

En el marco de un plan de infraestructura sin precedentes que supera los 30 mil millones de pesos invertidos, el Hospital Garrahan inauguró la primera etapa de la renovación integral de la sala de Cuidados Intermedios y Moderados 63 (CIM 63). La obra está destinada a elevar los estándares de seguridad asistencial y mejorar las condiciones de trabajo del equipo médico del centro pediátrico de referencia nacional.

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La reforma edilicia comprende una superficie total de 760 metros cuadrados y se planificó en dos etapas estratégicas para no interrumpir la atención de los pacientes.

La primera fase, que ya se encuentra 100% operativa, incluye siete habitaciones dobles con sanitarios completos, antecámaras de acceso, mobiliario adaptado y la renovación total de las redes de electricidad, iluminación, sanitarios, gases medicinales y sistemas de climatización.

Entre las principales innovaciones técnicas del sector se destaca la instalación de sistemas de presión positiva, especialmente diseñados para favorecer el aislamiento y la protección de pacientes con el sistema inmunológico comprometido.

Asimismo, las habitaciones sumaron poliductos de última generación que permiten la conexión simultánea y ordenada de diversos dispositivos y equipos médicos según la complejidad requerida por cada niño.

Desde el equipo profesional del área explicaron que estas modificaciones optimizan los circuitos asistenciales, refuerzan el control de infecciones intrahospitalarias y minimizan los riesgos de error durante el proceso de internación.

En los próximos meses, las autoridades prevén habilitar las 10 habitaciones restantes ocho de las cuales estarán destinadas específicamente a aislamiento junto con las nuevas estaciones de enfermería.

Cuentas ordenadas para un plan de obras histórico

Desde la conducción del hospital remarcaron que la transformación del sector CIM 63 forma parte de un paquete de obras que ya incluyó la renovación del helipuerto, la modernización de las estaciones de enfermería y la mejora de las habitaciones de la guardia médica.

Según explicaron las autoridades de la institución, el desembolso de más de $30.000 millones fue posible "gracias a ordenar las cuentas del hospital", lo que permite consolidar su posicionamiento de excelencia en el país y en la región.