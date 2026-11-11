La jueza le llamó la atención a Uñac por el cuchicheo en la audiencia del Acueducto: "No porque sea senador..."

El senador tuvo algunas conversaciones con el diputado nacional Cristian Andino. La jueza Mónica Lucero los increpó y dejó en claro que su condición de legislador no lo eximía de un llamado de atención.

La continuidad de la audiencia de formalización de la causa por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum tuvo este miércoles un momento de tensión cuando la jueza de Garantías, Mónica Lucero, llamó la atención al senador nacional y exgobernador Sergio Uñac por mantener conversaciones en voz baja con el diputado nacional Cristian Andino, también investigado en el expediente.

La jueza interrumpió el desarrollo de la audiencia para advertirles que debían prestar atención y evitar los cuchicheos mientras se exponían los fundamentos de la acusación. En ese contexto, Lucero lanzó una frase dirigida a Uñac que no pasó inadvertida: "No porque sea senador no le voy a llamar la atención".

El episodio se produjo en el segundo día de la audiencia de formalización, que había pasado a un cuarto intermedio el martes por decisión de la propia jueza, luego de los reiterados cuestionamientos al equipo de la Fiscalía por la lectura de documentos y la falta de oralidad en sus exposiciones.

Este miércoles, con el fiscal Sebastián Gómez al frente de la explicación, el Ministerio Público comenzó a detallar las conductas que les atribuye a los once investigados, entre ellos Uñac y Andino.

En el caso del exgobernador, la hipótesis fiscal sostiene que, durante su paso por el Ejecutivo provincial, habría influido para flexibilizar controles y procedimientos que permitieran la participación de la firma Krah en las licitaciones del Acueducto Gran Tulum. Por esos hechos, la Fiscalía le atribuyó provisoriamente los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.