    • 11 de noviembre de 2026 - 10:15

    UOCRA confirmó que 11 empresas firmaron contratos para iniciar las obras de los 30 barrios en San Juan

    Alberto Tovares, secretario adjunto del gremio, señaló que las empresas avanzarían en unos 20 días con los trabajos de limpieza y cierre perimetral de los terrenos.

    Viviendas del IPV - Imagen ilustrativa.-
    Viviendas del IPV - Imagen ilustrativa.-

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La UOCRA confirmó avances en la puesta en marcha del plan habitacional de 30 barrios anunciado por el gobernador Marcelo Orrego en San Juan. Según informó Alberto Tovares, secretario adjunto del gremio, ya se firmaron contratos con 11 empresas constructoras para comenzar con los primeros trabajos en los terrenos donde se levantarán los nuevos complejos habitacionales.

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    El dirigente explicó en diálogo con Radio Sarmiento que la información fue transmitida durante una reunión que mantuvieron con el ministro Fernando Perea hace aproximadamente diez días. En ese encuentro les comunicaron que las empresas estaban en condiciones de avanzar con las tareas preliminares y que, según los plazos informados, los trabajos podrían comenzar dentro de unos 20 días.

    "Lo que nos dijo en esa reunión es que habían firmado contrato con 11 empresas como para empezar a hacer el cierre perimetral. Creo que en 20 días iban a arrancar las obras, así que esperamos que eso se concrete", señaló Tovares.

    El procedimiento contempla que, una vez formalizados los contratos, las constructoras tomen posesión de los terrenos, comiencen con la limpieza y avancen con los cierres perimetrales para preparar el inicio de las obras.

    La expectativa por el inicio de los trabajos

    Desde la UOCRA siguen de cerca el cumplimiento de los plazos, ya que el comienzo de estos proyectos representa una posibilidad de recuperar puestos laborales en el sector de la construcción.

    "Es una señal importante porque hace dos años y medio que no tenemos obra pública nacional y en ese período mucha de nuestra gente no encontró un trabajo genuino", expresó el representante sindical.

    Tovares también indicó que durante la reunión plantearon la necesidad de conocer la ubicación de los barrios, que estarán distribuidos en distintos departamentos de la provincia.

    En ese sentido, anticipó que hacia fines de noviembre solicitarán una nueva audiencia con el ministro para consultar en qué estado se encuentran los contratos y cómo avanza la puesta en marcha de los proyectos.

    "Nosotros estamos esperando que los hechos se concreten y se consumen para que nuestra gente tenga trabajo. En la demora, los muchachos no dan más", sostuvo.

    30 barrios, 2.240 viviendas y más de 4.500 empleos

    El plan anunciado por el gobernador Marcelo Orrego contempla la construcción de 30 nuevos barrios, que sumarán 2.240 viviendas y permitirán generar más de 4.500 puestos de trabajo directos, según las estimaciones oficiales.

    Las obras se financiarán con fondos internacionales obtenidos por el Gobierno provincial y se ejecutarán de manera progresiva en terrenos que ya pertenecen al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

    Del total de los complejos habitacionales, cuatro estarán destinados a gremios, mientras que las viviendas de los restantes barrios se adjudicarán a familias sanjuaninas mediante sorteos.

    Por ahora, no se informó oficialmente la ubicación específica de cada emprendimiento ni el cronograma completo de ejecución.

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