Daniela Rodríguez consiguió el apoyo unánime del Concejo de Chimbas para recategorizar a 256 empleados municipales

La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, consiguió este jueves un respaldo político unánime para avanzar con uno de los compromisos que había planteado en materia de política laboral: la recategorización de 256 empleados municipales. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza que había enviado el Ejecutivo, por lo que la iniciativa superó una instancia clave para su implementación.

Daniela Rodríguez logró el respaldo unánime del Concejo para avanzar con la recategorización de 256 empleados municipales

La votación representa un dato político para la jefa comunal, que logró reunir el acompañamiento de la totalidad de los concejales en torno a una iniciativa que impactará directamente en la situación escalafonaria de trabajadores de planta permanente. El proyecto contempla el reconocimiento de la antigüedad, los años de servicio, las responsabilidades y la trayectoria de los agentes municipales.

La última recategorización de estas características se había realizado en 2022. De esta manera, la propuesta busca actualizar la carrera administrativa de empleados que llevan años desempeñando distintas funciones en la estructura municipal y que esperaban una mejora en su situación laboral.

El camino legislativo había comenzado después de que el Ejecutivo mantuviera reuniones con representantes de los gremios SUOEM y UPCN. En esos encuentros se analizaron los alcances de la iniciativa y la necesidad de avanzar con un reconocimiento a los trabajadores que sostienen el funcionamiento cotidiano de la Municipalidad.

Uno de los aspectos que le otorga relevancia a la decisión es el contexto financiero en el que se encuentra la comuna. Chimbas continúa administrando sus recursos con un presupuesto reconducido, una limitación que no impidió que Rodríguez ubicara la recategorización entre las prioridades de su gestión.

En ese sentido, la intendenta había defendido la iniciativa como una decisión vinculada con los derechos laborales y el reconocimiento del esfuerzo de los empleados municipales.

“Tomamos la decisión de avanzar con esta recategorización porque entendemos que los derechos de nuestros trabajadores deben ser una prioridad. Detrás de cada empleado hay años de esfuerzo, responsabilidades y un compromiso diario con nuestro municipio que merece ser reconocido”, sostuvo.

También planteó que la situación económica no debía convertirse en un impedimento para tomar decisiones vinculadas con los trabajadores. “Gobernar es tomar decisiones, incluso en momentos económicos difíciles. Desde el primer día asumimos el compromiso de valorar a quienes sostienen el funcionamiento de nuestra Municipalidad, y hoy estamos dando un paso muy importante para cumplir con nuestra palabra”, expresó.

La recategorización alcanza a personal de distintas áreas, entre ellas administración, servicios, obras, mantenimiento y atención al público. Se trata de sectores que forman parte de la estructura operativa del municipio y que tienen a su cargo desde tareas administrativas hasta la prestación de servicios esenciales para los vecinos.

Con la aprobación unánime del Concejo, el proyecto deberá continuar ahora con los procedimientos administrativos correspondientes para concretar los cambios de categoría.

“Este es un reconocimiento para 256 trabajadores y sus familias. Seguiremos trabajando para fortalecer la carrera municipal, respetar sus derechos y construir una institución que valore a las personas que todos los días trabajan por nuestro querido Chimbas”, concluyó Rodríguez.