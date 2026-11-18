El caso se originó en una denuncia presentada por otra trabajadora de la Oficina Judicial en el Anexo Mitre.

Héctor Pellarín es el empleado del Poder Judicial de San Juan que quedó bajo investigación por un presunto episodio de índole sexual ocurrido durante el horario de trabajo en el edificio del Anexo Mitre. Se desempeña en el Primer Juzgado de Familia, ubicado en el edificio del Anexo Mitre, frente a la Plaza 25. Precisamente trabaja en el Área de Conciliación y enlace, donde se fijan las audiencias.

El caso se originó a partir de la denuncia de una trabajadora de la misma dependencia. Según los datos incorporados a la investigación administrativa, el agente habría realizado actos de índole sexual en su puesto laboral y durante la jornada de trabajo.

Aparentemente, como parte de las actuaciones se incorporó una secuencia fílmica, elemento que deberá ser analizado por las autoridades responsables de determinar qué ocurrió y si existió una infracción disciplinaria.

La investigación quedó en manos del Área de Personal y de la Corte de Justicia, que tienen competencia para sustanciar el sumario y resolver sobre las eventuales responsabilidades del empleado.

Una vez concluido el sumario, la Corte de Justicia deberá evaluar los elementos reunidos y resolver si corresponde aplicar una sanción. Su alcance dependerá de las conclusiones a las que se arribe durante el procedimiento.