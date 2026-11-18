El peronismo empezó a mostrar nuevas señales de reordenamiento de cara a las elecciones de 2027. Sergio Massa fue uno de los impulsores de una convocatoria que reunió a intendentes, dirigentes del peronismo federal y referentes de distintas vertientes del justicialismo, con un objetivo compartido: comenzar a construir una alternativa política para enfrentar a Javier Milei. En esa foto, que tuvo varias figuras con aspiraciones presidenciales, también estuvieron dos representantes sanjuaninos: el senador nacional Sergio Uñac y el diputado provincial Franco Aranda.

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La cita fue este martes en el Teatro Otamendi de San Fernando, en el marco del Día de la Militancia, con el intendente Juan Andreotti como anfitrión. La convocatoria buscó exhibir una muestra de amplitud dentro del PJ y poner en marcha un espacio que trascienda las disputas internas que atraviesan al partido. Sin embargo, la postal también dejó un dato político significativo: no estuvo el gobernador bonaerense Axel Kicillof ni los principales referentes de su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Entre los asistentes se destacaron dirigentes que aparecen en las conversaciones sobre una eventual candidatura presidencial. Además de Massa, participaron el santiagueño Gerardo Zamora, la cordobesa Natalia de la Sota, el tucumano Juan Manzur y el propio Uñac, quien ya manifestó sus aspiraciones de competir por la Presidencia. La presencia de estos nombres le dio a la reunión una proyección que excedió la celebración partidaria y la convirtió en una señal de los movimientos que empiezan a darse dentro del justicialismo.

De hecho, en la previa del acto se produjo un intercambio que reflejó esa lectura. Según reconstruyó el diario Perfil, cuando le preguntaron a Massa cuántos candidatos presidenciales había entre los dirigentes que acababan de ingresar al salón, respondió: "Tres: Sergio, Gerardo y Natalia", en referencia a Uñac, Zamora y De la Sota.

Massa, por su parte, evitó hablar de una postulación propia y sostuvo que la prioridad debe ser ampliar los acuerdos. "ay que sentarse con todos. Acá hay muchos que quieren liderar el país", expresó a la salida del encuentro.

La ausencia de Kicillof y la disputa por el liderazgo

La fotografía tuvo un faltazo de peso: Axel Kicillof. La ausencia del gobernador bonaerense y de los dirigentes del MDF abrió una nueva discusión sobre la interna peronista y sobre quiénes buscan conducir el proceso de reorganización del espacio.

Desde el entorno de Kicillof sostuvieron que el gobernador no había sido invitado formalmente. En La Plata también señalaron que algunos referentes de su espacio habían mantenido conversaciones previas con otros sectores, pero que nunca recibieron precisiones sobre la convocatoria. Desde la organización, en cambio, rechazaron que se hubiera buscado excluirlos y aseguraron que hubo invitaciones y conversaciones que terminaron en una desinteligencia sobre el formato del encuentro.

El punto de fricción habría sido la posibilidad de que Kicillof participara con un lugar destacado y tuviera la oportunidad de hablar. Sin embargo, los organizadores sostuvieron que el acto no contemplaba discursos de dirigentes políticos y que la única intervención prevista era una recreación de Juan Domingo Perón mediante inteligencia artificial.