De acuerdo con un relevamiento de Visual Capitalist basado en estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el país se ubica en el puesto 127 con una suba proyectada del 2,1%, por debajo de la media global.

Argentina aparece en el puesto 127 de las previsiones de crecimiento económico para 2026 elaboradas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), según un ranking difundido por Visual Capitalist. Para el país, el organismo proyecta un avance del Producto Bruto Interno (PBI) del 2,1%, un punto porcentual por debajo del 3,1% calculado como promedio mundial.

El cuadro global muestra contrastes marcados entre economías que registran fuertes expansiones y otras golpeadas por factores geopolíticos o comerciales. En lo más alto de la tabla se sitúa Guyana, con una suba estimada del 22,3%, seguida por Taiwán, con un 10,7%, impulsada por la demanda global de chips y servidores vinculados a la inteligencia artificial.

Entre las principales potencias y economías de peso internacional, el informe consigna las siguientes estimaciones para este año:

India: 7%

China: 4,5%

Estados Unidos: 2,3%

Alemania: 1,3% En el extremo opuesto figuran exportadores de energía del Golfo que sufrieron el impacto de las tensiones en Medio Oriente, como Kuwait, con una contracción proyectada del 16,7% tras el conflicto que alteró el tránsito petrolero por el estrecho de Ormuz.

Cómo se ubica Argentina frente a la región En el mapa de América Latina, el crecimiento estimado para Argentina (2,1%) queda por detrás de varios países de la región, aunque supera a otras economías relevantes del bloque: