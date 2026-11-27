Las exportaciones agroindustriales argentinas alcanzaron en octubre un récord histórico de US$5.717 millones y 11 millones de toneladas , según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Los resultados representaron un crecimiento interanual del 23% tanto en valor como en volumen y marcaron el mejor registro mensual desde que existen estadísticas.

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El dato fue destacado por el ministro de Economía, Luis Caputo , quien aseguró a través de su cuenta en X que las ventas agroindustriales alcanzaron un nuevo máximo histórico. Desde la Secretaría de Agricultura, a cargo de Sergio Iraeta, también resaltaron el desempeño del sector y precisaron que 21 complejos productivos registraron récords de exportación para octubre .

Entre las actividades que alcanzaron sus mejores resultados se destacó el complejo triguero, con un crecimiento interanual del 47%. También sobresalieron los alimentos para animales, con una suba del 42%; el girasol y las legumbres, con un 32% cada uno, y la forestoindustria, con un incremento del 25%.

En las actividades vinculadas con la producción animal, el complejo bovino creció un 23%, el ovino un 17% y el lácteo un 10%. También registraron máximos históricos el arroz y las golosinas, ambos con un aumento del 6%.

LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES ALCANZARON EN OCTUBRE UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO✅ Las exportaciones de la agroindustria ascendieron a USD 5.717 millones en octubre, registrando un crecimiento de 23% interanual y alcanzando un máximo histórico.✅ 21 complejos agroindustriales alcanzaron récord de ventas en octubre, destacándose trigo (+47% i.a.), alimentos para animales (+42% i.a.), legumbres (+32% i.a.), girasol (+32% i.a.), forestoindustria (+25% i.a.), bovinos (+23% i.a.), ovinos (+17% i.a.) y lácteos (+10% i.a.)✅ En los primeros 10 meses del año, las exportaciones del sector acumularon 106,8 millones de toneladas, el mayor volumen de la historia para dicho período.✅ Entre los productos con mayor crecimiento acumulado a octubre pueden mencionarse girasol (+779% i.a.), materias proteicas (+577% i.a.), porotos negros (+175% i.a.), aserrín (+152% i.a.), arroz partido (+96% i.a.), fórmulas infantiles (+76% i.a.), jugo de limón (+70% i.a.), mandarina (+57% i.a.) y miel (+45% i.a.)

Las exportaciones acumularon casi US$49.000 millones

Entre enero y octubre, las ventas agroindustriales al exterior alcanzaron los US$48.967 millones, el segundo valor más elevado de la historia para ese período. En comparación con los primeros diez meses de 2025, representaron un crecimiento del 15% en valor y del 12% en volumen.

En términos de cantidad, el sector exportó 106,82 millones de toneladas, el mayor registro histórico para los primeros diez meses de un año.

Entre los productos que mostraron los mayores incrementos interanuales se destacaron el girasol, con una suba del 779%; las reses o medias reses de cordero congeladas, con un 765%; la madera contrachapada, chapada o estratificada, con un 732%, y las materias proteicas, con un 577%.

También hubo aumentos importantes en las economías regionales. Las exportaciones de porotos negros crecieron un 175%, las de jugo de limón un 70%, el algodón sin cardar un 60%, la mandarina un 57%, las cebollas un 53% y la miel un 45%.

Por su parte, entre los productos ganaderos sobresalieron la lana sucia, con un incremento del 159%, y la carne bovina deshuesada congelada, con un 37%. Otros rubros con avances fueron el aserrín, con un 152%; el arroz partido, con un 96%, y las fórmulas infantiles, con un 76%.

China, India y Brasil, entre los principales destinos

Durante los primeros diez meses de 2026, los productos agroindustriales argentinos llegaron a 139 destinos internacionales. La mitad del valor exportado se concentró en diez mercados: China, India, Vietnam, Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Indonesia, Arabia Saudita y Países Bajos.

En el caso de la Unión Europea, las ventas alcanzaron los US$4.852 millones, un 23% más que en el mismo período de 2025. El bloque representó cerca del 10% del total exportado por el sector.

Entre las actividades que mejoraron sus envíos al mercado europeo se encontraron los complejos olivícola, de frutas de carozo, girasol, ovinos, forrajeras, bovinos, miel y soja.

Los productos agroindustriales de mayor valor por tonelada

El relevamiento de Agricultura también identificó los productos que alcanzaron los mayores valores unitarios de exportación durante octubre.

Los aceites esenciales de cítricos encabezaron el listado, con US$32.449 por tonelada, seguidos por los equinos, con US$19.194. La carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada, registró un valor de US$15.397 por tonelada, mientras que la lana peinada llegó a US$13.034 y el aceite de jojoba a US$9.109.

Los resultados reflejan el crecimiento de las ventas agroindustriales argentinas durante 2026, tanto por el volumen comercializado como por la expansión de los mercados internacionales que reciben productos nacionales.