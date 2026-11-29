Con una expansión proyectada del 2,1% del PBI, la economía argentina se ubica en el puesto 127, un punto porcentual por detrás de la media internacional y pierde terreno frente a socios regionales como Paraguay, Perú, Brasil y Colombia.

La desaceleración de la actividad doméstica y los sucesivos ajustes en las previsiones macroeconómicas dejaron a la Argentina fuera de las 100 economías con mayor proyección de crecimiento para 2026. De acuerdo con los datos del último informe de Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI), el país se ubicó en el puesto 127 sobre un total de 191 economías evaluadas, con una expansión estimada del Producto Bruto Interno (PBI) del 2,1%, exactamente un punto porcentual por debajo del 3,1% proyectado para el promedio mundial.

La pérdida de posiciones en el tablero internacional refleja el fuerte enfriamiento que sufrió la actividad a lo largo del año. En su revisión de octubre, el organismo multilateral recortó en 1,4 puntos porcentuales la previsión original del 3,5% que manejaba para la Argentina al inicio de 2026, atribuyendo el ajuste a una demanda interna moderada, condiciones financieras restrictivas y un desempeño más débil de lo esperado durante los primeros tres trimestres. Sin embargo, el escenario podría resultar todavía más exigente: las principales consultoras privadas del país anticipan que la expansión cerrará en torno o por debajo del 1%, golpeada por la retracción del consumo y las dificultades que atraviesan los sectores volcados al mercado interno.

El contraste con las potencias y la fotografía latinoamericana Mientras la economía argentina modera su ritmo a menos de la mitad del avance registrado en 2025, el ranking global del FMI muestra polos de fuerte dinamismo. El listado internacional es liderado por Guyana, con un salto estimado del 22,3% impulsado por el auge de su industria petrolera, seguida por Taiwán, que crecería un 10,7% traccionada por la demanda mundial de semiconductores y servidores vinculados a la inteligencia artificial, y por Sudán del Sur, con una proyección del 10,5%. Entre las grandes potencias, India encabeza las expectativas con un 7%, escoltada por China con el 4,5%, mientras que Estados Unidos también supera el desempeño argentino al proyectar una suba del 2,3%.