Con alrededor de 520.000 ciudadanos habilitados, el país volvió a posicionarse como el mayor distrito electoral español en el exterior durante el proceso desarrollado entre el 21 y el 26 de noviembre en cinco sedes consulares.

La colectividad española radicada en la Argentina volvió a decir presente en la cita electoral de España. Más de 25.500 ciudadanos emitieron su voto en territorio argentino para las elecciones generales celebradas este domingo, en el marco del cronograma especial desplegado entre el 21 y el 26 de noviembre en las sedes consulares de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca.

Con un padrón estimado en torno a los 520.000 electores convocados, la Argentina ratificó su condición de principal enclave de residentes españoles en el extranjero. El volumen de votos emitidos representó una participación cercana al 5% del electorado exterior habilitado en el país, logrando superar en aproximadamente 1.000 sufragios la marca alcanzada durante los comicios generales de 2023.

Buenos Aires lideró la convocatoria y cayó el voto por correo Uno de los datos más significativos de la jornada consular fue el cambio en la modalidad elegida por los votantes. De acuerdo con reportes de fuentes diplomáticas e interventores partidarios citados por la agencia EFE y difundidos por Noticias Argentinas, el voto presencial en urna experimentó un crecimiento cercano al 30%, desplazando parcialmente al tradicional envío por correspondencia.

En el desglose geográfico, Buenos Aires concentró la inmensa mayoría de la participación con 20.385 sufragios sobre un padrón de 331.000 convocados, lo que equivale a algo más del 6% de asistencia. Dentro de esa circunscripción, 8.952 votos fueron depositados de manera presencial en urna y 10.212 ingresaron por correo postal. Por detrás se ubicaron los consulados de Rosario, donde se contabilizaron 3.567 votos, y de Córdoba, que registró 1.281 sufragios.

Recipientes separados para los votantes de la ley de nietos El proceso electoral en las sedes argentinas incluyó además una particularidad jurídica derivada de una resolución judicial adoptada en Madrid. En el consulado porteño se contabilizaron 1.221 sufragios correspondientes a ciudadanos nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, popularmente conocida como la ley de nietos.