Un terremoto preliminar de magnitud 5,0 sacudió este sábado por la mañana la zona costera del sur de California, en Estados Unidos, generando escenas de alarma entre los residentes y daños materiales menores en una de las principales terminales aéreas del país.

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico se produjo alrededor de las 9:30 (hora del Pacífico). El epicentro fue localizado en el océano, a unos 9,6 kilómetros (6 millas) de la costa de Manhattan Beach, cerca de Los Ángeles, y contó con una profundidad de 10 kilómetros, según precisó la cadena NBC Los Angeles.

El impacto del sismo se sintió con fuerza en distintas localidades californianas, entre ellas Torrance, Chatsworth, Irvine, Rancho Palos Verdes y Oxnard. En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), el temblor provocó daños menores: se desprendieron paneles del techo, se rompieron algunas ventanas y se activaron las alarmas de emergencia.

En paralelo al sacudón, los teléfonos móviles de miles de habitantes del sur de California recibieron una alerta temprana del sistema de emergencia, la cual recomendaba a la población agacharse y cubrirse de inmediato.

Minutos después del evento principal, los sismógrafos detectaron dos réplicas consecutivas. Ambas ocurrieron a las 9:34, con magnitudes de 3,0 y 2,5, localizadas en las áreas de Hermosa Beach y Manhattan Beach.

A raíz de la actividad sísmica, el USGS emitió un informe preventivo en el que señaló que existe una probabilidad cercana al 4% de que se registre un terremoto de mayor magnitud durante las próximas 24 horas. Asimismo, el organismo advirtió que hay un 30% de posibilidades de que ocurra una réplica de magnitud 4,0 o superior.

Desde la entidad científica explicaron —según consignó The New York Times— que estas estimaciones surgen de modelos estadísticos diseñados para calcular el comportamiento sísmico posterior a un temblor inicial, aunque aclararon que no permiten predecir eventos individuales. Los especialistas recordaron que las réplicas suelen disminuir con el paso del tiempo, pero pueden extenderse durante días o semanas y afectar estructuras previamente debilitadas.