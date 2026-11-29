Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau emitieron su sufragio en una jornada decisiva en la que más de 38,7 millones de españoles eligen a los 350 diputados y 209 senadores que definirán el próximo Gobierno.

España transita este domingo 29 de noviembre una jornada electoral clave que definirá el rumbo político del país para los próximos cuatro años. Con más de 38,7 millones de ciudadanos habilitados para sufragar —entre ellos cerca de 2,77 millones de residentes en el extranjero—, los cuatro principales aspirantes a la Presidencia del Gobierno ya pasaron por las urnas y coincidieron en llamar a una participación masiva en medio de un clima de alta polarización.

En Madrid cumplieron con su deber cívico el actual presidente y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez; el líder del opositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo; y el referente de Vox, Santiago Abascal. Por su parte, la exalcaldesa Ada Colau, cabeza de la coalición Frente Amplio, emitió su voto en Barcelona. Mientras Sánchez expresó tener "buenas sensaciones" ante lo que consideró una fuerte movilización ciudadana, Feijóo y Abascal llamaron a votar sin miedo para impulsar un cambio de ciclo tras ocho años de gestión progresista.

Fuerte salto en la participación y disputa voto a voto El dato más destacado de la primera mitad del día lo aportó el Ministerio del Interior español: el primer corte oficial de participación registró que más del 45% del padrón ya había acudido a las urnas, lo que representa un incremento de cinco puntos porcentuales respecto de la misma hora en las elecciones generales de 2023. Este repunte alimenta las expectativas de alcanzar un piso cercano al 73% o 75% al cierre de la votación, un nivel que el oficialismo considera indispensable para sostener sus chances de reelección.

En estos comicios se renuevan los 350 escaños del Congreso de los Diputados —cámara encargada de investir al próximo jefe del Ejecutivo— y 209 bancas del Senado. El tablero político muestra dos bloques claramente diferenciados: por un lado, Pedro Sánchez necesita revalidar la fortaleza del PSOE y sumar el respaldo del Frente Amplio junto a fuerzas nacionalistas y autonómicas como ERC o EH Bildu; por el otro, Alberto Núñez Feijóo, que llega como favorito en las encuestas privadas, busca una mayoría absoluta apoyado en una eventual alianza parlamentaria con Vox.

Horarios clave del escrutinio en España y Argentina Los colegios electorales en la península permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas de España (16:00 de Argentina), aunque el escrutinio general comenzará una hora más tarde, una vez que cierren las mesas en las Islas Canarias. Antes del conteo definitivo se difundirá un segundo corte oficial de asistencia a las urnas.