El siniestro vial se produjo este sábado al mediodía a la altura de las curvas 28 y 29. En el sector trabajaron equipos de emergencia y efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), por lo que solicitaron transitar con extrema precaución.

Un impactante siniestro vial se registró este sábado al mediodía en la Ruta 60 de Chile, en el corredor internacional que conecta con Argentina, luego de que un camión volcara en solitario en uno de los sectores más sinuosos del trazado cordillerano.

Según informaron fuentes oficiales, el episodio ocurrió en la tradicional zona de Los Caracoles, específicamente a la altura de las curvas 28 y 29. Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del transporte de carga y el rodado terminó volcado sobre la calzada.

Operativo de emergencia y pedido de precaución A pesar de la magnitud del accidente y del peligro que implica la geografía del lugar, el chofer logró salir del habitáculo por sus propios medios. No obstante, hasta el momento no trascendieron precisiones oficiales sobre su estado de salud ni si requirió traslado a un centro asistencial.

Tras el alerta, se desplegó un importante operativo en el sector con la intervención de personal de los equipos de emergencia y efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, quienes realizaron las tareas de asistencia, señalización y ordenamiento vehicular.