¡Qué afortunado! Un sanjuanino ganó más de $61 millones en el Quini 6

El afortunado apostador sanjuanino acertó cinco números en la modalidad "Siempre Sale". La boleta ganadora fue vendida en una subagencia de Capital.

La suerte volvió a sonreírle a la provincia de San Juan. En el reciente sorteo N° 3420 del Quini 6, realizado el domingo 25 de octubre de 2026, un apostador local se convirtió en el único ganador de un millonario premio tras lograr 5 aciertos en la modalidad "Siempre Sale".

El afortunado o afortunada se adjudicó la suma exacta de $61.136.532. Según los datos brindados por la Lotería, la jugada ganadora se registró en la Subagencia N° 702, ubicada en el departamento Capital. Los números que le dieron la victoria a la boleta sanjuanina fueron el 00, 13, 22, 24, 31 y 43.