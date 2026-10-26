¡Qué afortunado! Un sanjuanino ganó más de $61 millones en el Quini 6

La suerte volvió a sonreírle a la provincia de San Juan. En el reciente sorteo N° 3420 del Quini 6, realizado el domingo 25 de octubre de 2026, un apostador local se convirtió en el único ganador de un millonario premio tras lograr 5 aciertos en la modalidad "Siempre Sale".
El afortunado o afortunada se adjudicó la suma exacta de $61.136.532. Según los datos brindados por la Lotería, la jugada ganadora se registró en la Subagencia N° 702, ubicada en el departamento Capital. Los números que le dieron la victoria a la boleta sanjuanina fueron el 00, 13, 22, 24, 31 y 43.
Desde la organización recordaron que el premio tiene fecha de prescripción fijada para el próximo 10 de noviembre de 2026, por lo que el flamante ganador dispone de dos semanas para presentarse a reclamar su abultado pozo.