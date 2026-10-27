Un sismo de magnitud 4,3 se sintió en San Juan: dónde fue el epicentro

Un sismo de magnitud 4,3 se registró este martes 27 de octubre en la provincia de San Juan , a las 8:19:38 (hora local), según el reporte preliminar difundido en las últimas horas.

De acuerdo con los datos aportados por el INPRES, el epicentro se ubicó a 18 kilómetros al sur de Barreal, una localidad del departamento Calingasta, en el oeste provincial y cerca de la cordillera. Desde la ciudad de San Juan, el punto del movimiento quedó a unos 97 kilómetros hacia el oeste, mientras que de la vecina provincia de Mendoza lo separan 133 kilómetros hacia el noroeste.