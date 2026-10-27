Un sismo de magnitud 4,3 se sintió en San Juan: dónde fue el epicentro

Un sismo de magnitud 4,3 se registró este martes 27 de octubre en la provincia de San Juan, a las 8:19:38 (hora local), según el reporte preliminar difundido en las últimas horas.
El movimiento telúrico ocurrió este martes a las 8.19. El epicentro se ubicó a 97 km al oeste de la capital sanjuanina.
Un sismo de magnitud 4,3 se registró este martes 27 de octubre en la provincia de San Juan, a las 8:19:38 (hora local), según el reporte preliminar difundido en las últimas horas.
De acuerdo con los datos aportados por el INPRES, el epicentro se ubicó a 18 kilómetros al sur de Barreal, una localidad del departamento Calingasta, en el oeste provincial y cerca de la cordillera. Desde la ciudad de San Juan, el punto del movimiento quedó a unos 97 kilómetros hacia el oeste, mientras que de la vecina provincia de Mendoza lo separan 133 kilómetros hacia el noroeste.
El foco del sismo estuvo a una profundidad de 125 kilómetros. Los movimientos de ese tipo, ocurridos a decenas de kilómetros bajo la superficie, suelen percibirse con menor intensidad que los superficiales de magnitud similar, aunque pueden sentirse en un área amplia.