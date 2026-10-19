Finning Cat planea ampliar su planta de 44 a 200 trabajadores directos en tres años

La sucursal en San Juan de Finning Cat , la más importante que hay en el país, terminó su último Masterplan de ampliación antes del tiempo previsto y ya inició el trabajo para satisfacer la demanda de la minería del cobre. En su nueva etapa de ampliación van a adquirir más terreno para infraestructura y piensan llevar su planta de personal de 44 trabajadores directos a 200.

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Esto lo confirmó el gerente local de la firma, Jaled Apara, en diálogo con DIARIO DE CUYO. La empresa en la actualidad tiene además 30 trabajadores indirectos y sigue funcionando como una “firma escuela” , con la capacitación para técnicos y operarios propios, así como los del sector minero, para lo que también están trabajando.

Según dijo, anticipan el crecimiento de la demanda “en función de los clientes y potenciales clientes que hoy tenemos, como Vicuña y Los Azules”. Explicó que cuentan con la información de lo que será la escala del cobre y también la flota que van a emplear, por lo que estima que en 2030 habrá una flota de más de 500 equipos de grandes dimensiones trabajando en la provincia, para los que pueden proveer sus tres servicios principales.

Es que la sede sanjuanina de Finning Cat no solo tiene su división rental, en la que venden y alquilan equipos de gran porte a la minería, proveedores e industriales. Dentro de su oferta tienen el centro de posventa, mantenimiento y reconstrucción, lo que se conoce como taller CRC (Centro de Recuperación de Componentes) y el área de capacitación, donde brindan talleres de mantenimiento y operación de equipos, con aulas y simuladores de última generación.

Apara explicó que la sucursal de San Juan ya inició su proceso de expansión, enmarcado en un masterplan para el 2030 . Calculan que la capacidad actual de la infraestructura ubicada en San Juan solo puede cubrir el 20 a 25% de lo que requerirá la provincia si hay 500 equipos en funcionamiento.

Uno de los pasos que deben dar es ampliar la infraestructura, partiendo de tener más superficie. Es que en la actualidad la sucursal se encuentra en un predio de 3,3 hectáreas, ubicado sobre el Acceso Este, antes de la rotonda del Monumento al Gaucho, en Santa Lucía. SEgún confirmó están terminando el proceso para adquirir un lote colindante, donde van a construir nuevas naves y talleres para tener el espacio necesario.

Hasta ahora Finning tiene proveedores sanjuaninos en el 100% de sus contratos, ya que están en obra en el sector que hoy ocupan. El objetivo de la compañía es mantener este criterio para poder hacer las obras de ampliación del predio.

Algunas de las mudanzas ya inciaron, como es el caso del área de capacitación. Hasta ahora los talleres y formaciones se hacían en la nave principal que tiene la firma, en el área de oficinas, pero la demanda superó el espacio que tienen disponible que es para 20 personas.

“Por ejemplo, hicimos una capacitación para trabajadores de Alumbrera y eran más de 30”, contó. Debido a esto, ya están armando en la segunda nave que tiene la empresa en el predio, donde funciona el almacén de Finning, dos aulas que cada una tendrá espacio para 35 personas en simultáneo. A esto se suman también los simuladores de última generación que han instalado.

Una parte importante de la ampliación será la toma de trabajadores, ya que necesitarán más personal para cumplir con las tres tareas principales que tiene la compañía. Calculan que de los 200 trabajadores a los que llegarán en tres años más del 50% serán técnicos productivos, mientras que el resto es soporte profesional, lo que incluye ingeniería industrial, arquitectura, soporte de operaciones, marketing, entre otros.

Apuesta a la formación propia

Apara dijo que Finning funciona como “un semillero de talento técnico, que mucho proviene directamente de escuelas técnicas como la Boero, Industrial u Obreros del Porvenir”. Señaló que constantemente tienen visitas y vínculos pre profesionalizantes con alumnos de las instituciones, para que puedan “conocer cómo se trabaja en una empresa como esta”.

Tienen acuerdos de vínculo permanente con las instituciones, reciben programas de innovación, incluso algunos en los que los alumnos “reciben un problema y tienen que encontrar una solución en una visita de un día y presentarla frente a todos nosotros”. Entre estos está Junior Achievment, donde han participado las escuelas.

La oficina sanjuanina de Finning Cat ofrece servicios al NOA y la Patagonia, es la más grande del país y se enfoca tanto en minería como en petróleo.

Las escuelas técnicas e institutos de formación como la Obreros del Porvenir son un aliado clave para la empresa, ya que allí aprenden buena parte de las habilidades que necesitarán en la empresa. Según dijo Apara “llegan con las competencias duras, porque ahí aprenden el qué hacer, mientras que la empresa completa esta base capacitando en habilidades blandas y liderazgo”.

A su vez donan equipamiento a las escuelas, que son las máquinas que estuvieron en funcionamiento dentro de la planta de CRC, que si bien están en buenas condiciones la empresa las considera obsoletas. Así, los alumnos pueden tener experiencia de primera mano con instrumentos que a veces no superan los 10 años.

De esta manera, explicó el gerente, mantienen ese vínculo cercano con los formadores de los técnicos que luego pueden desempeñarse en la firma, por lo que encontrar personal capacitado no es el principal desafío. “En lo que tenemos que trabajar es en retener a esos talentos, que puedan crecer dentro de la empresa”, explicó. Incluso dijo que en muchas empresas que funcionan en San Juan hay ex Finning, que pasaron por estos procesos de formación.

En la actualidad el 100% de los trabajadores que están dentro de la compañía son de San Juan y el 18% son mujeres, ya que están trabajando en políticas de equidad de género.

De San Juan a todo el país

Finning Cat no solo enfrentará la demanda de la minería sanjuanina en el futuro, sino la de todo el país. La sucursal brinda servicios a Veladero en la provincia, lo que representa el 55% de su actividad económical. Cerca del 12% del trabajo se destina a Alumbrera, el proyecto de cobre de Catamarca que frenó sus actividades en 2018 y que está reactivando la producción en la actualidad. También son provedores de las minas en producción en Santa Cruz, de oro y plata, que completan su cartera de clientes.

Uno de los avances más importantes que se dieron en San Juan es que la sucursal pudo sustituir la importación de mazos de cables para camiones fuera de ruta en 2013, cuando dejaron de ingresar al país. Eso creó toda una línea de producción que hoy, a pesar de la apertura de las compras al exterior, sigue activa y para la que invirtieron recientemente.

Objetivos saludables y ecológicos

Una de las apuestas recientes de Finning Cat fue la alianza con la empresa sanjuanina ON Nutrive, que ofrece viandas saludables no solo a esta firma, sino también a Arcor, Sandvik, CIMAC, Epiroc, Genneia y Fortescue. Desde este lunes los trabajadores de la planta de Finning recibirán un envase reutilizable en sus comidas, ahorrando el uso de 12.000 contenedores descartables al año.

On Nutrive es una de las proveedoras sanjuaninas que trabaja con Finning y este lunes empezó a ofrecer un servicio de viandas saludables con contenedores reutilizables, que tienen hasta 200 usos seguros y luego se pueden reciclar.

La dueña de la empresa, Marcela Robledo, habló con DIARIO DE CUYO y explicó que se trata de una apuesta para reducir el impacto y que esperan que se replique a otros servicios de comida que tienen en San Juan. Este sistema permite hacer un seguimiento de cada una de las cajas de vianda para “saber cuánto tiempo dura y conocer su impacto positivo”.

No se trata de una iniciativa para reducir gastos, ya que debieron hacer una inversión en máquinas para la sanitización, además de adquirir a un proveedor de Buenos Aires los envases, que se alió a la empresa local, pero confían en que será una mejora para el ambiente. El acuerdo con Finning funcionará como una prueba piloto, con la idea de seguir ampliándolo a otros actores locales.

On Nutrive es una firma local, señaló Robledo, es de capitales 100% sanjuaninos y todos sus trabajadores son locales. Cuentan con cerca de 20 trabajadores y se especializan en las viandas saludables para empresas y comedores corporativos.