    • 16 de octubre de 2026 - 11:48

    Vicuña sumó camiones de gran porte y maquinaria a su flota minera en el campamento

    Los nuevos equipos permitirán ampliar la capacidad operativa del proyecto durante la etapa de trabajos tempranos.

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    Vicuña continúa avanzando con los trabajos tempranos para el desarrollo del proyecto. Durante la jornada del jueves comenzó el traslado de los primeros camiones mineros de gran porte hacia campamento, donde se llevarán adelante las tareas necesarias para su puesta en operación.

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    Se trata de las primeras unidades Komatsu HD1500, camiones con una capacidad aproximada de carga de 142 toneladas por viaje, que forman parte de la nueva flota de equipos mineros que se incorporará progresivamente al proyecto.

    Una vez en sitio, los equipos atravesarán distintas etapas de preparación, que incluyen trabajos de izaje, ensamble y pruebas de rendimiento mecánico, fundamentales para verificar su funcionamiento y asegurar que se encuentren en condiciones de iniciar sus operaciones.

    En total, la nueva flota estará integrada por 36 equipos principales, entre ellos 12 camiones Komatsu HD1500, excavadoras hidráulicas, cargadoras de ruedas, topadoras, motoniveladoras y compactadores.

    Las entregas continuarán de manera progresiva hasta abril de 2027. La incorporación de estos equipos permitirá ampliar la capacidad para acompañar las próximas actividades de tareas tempranas, que incluyen movimiento masivo de material, labores iniciales de destape minero, preparación de áreas de trabajo y construcción y mantenimiento de caminos y plataformas.

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