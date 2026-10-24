YPF anticipó ganancias récord para 2026 y confirmó cuándo firmará el acuerdo por Argentina LNG

YPF prevé cerrar 2026 con ganancias récord , según afirmó su presidente y CEO, Horacio Marín, quien también confirmó la fecha prevista para la firma del acuerdo de Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) que la compañía impulsa junto con la italiana Eni y XRG, el brazo internacional del grupo emiratí ADNOC.

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En declaraciones a la prensa, Marín sostuvo que la petrolera se encamina a alcanzar un resultado histórico, incluso en un escenario de precios internacionales más bajos. Además, señaló que la empresa tiene como objetivo llegar a una producción de 250.000 barriles diarios de petróleo en 2026, con el aporte de Vaca Muerta.

“Este año va a ser récord de YPF de ganancias. Aún a precios muy bajos hubiese sido el año récord”, aseguró el directivo al referirse a las proyecciones para el cierre del ejercicio.

Marín ratificó que el 26 de noviembre es la fecha prevista para firmar el acuerdo vinculado con Argentina LNG, una iniciativa que busca ampliar la capacidad de exportación de gas argentino y posicionar al país entre los principales proveedores mundiales de este recurso.

De acuerdo con lo señalado por el ejecutivo, el proyecto contempla inversiones por US$30.000 millones durante los próximos cuatro años y exportaciones por aproximadamente US$10.000 millones.

El plan es impulsado por YPF junto con Eni y XRG, compañía vinculada al grupo estatal emiratí ADNOC, y forma parte de la estrategia para desarrollar la industria del gas natural licuado y aprovechar los recursos de Vaca Muerta.

“Argentina va a ser netamente exportador, va a llegar a ser el sexto exportador del GNL a nivel mundial y va a ser el quinto exportador de garrafas”, afirmó Marín. También anticipó la necesidad de ampliar la infraestructura destinada a la separación de petróleo y gas en Neuquén.

YPF presentará sus planes de producción en Nueva York

El titular de la petrolera adelantó que el 6 de abril de 2027 presentará en Nueva York los planes de producción de la compañía para el próximo período.

En ese marco, anticipó que los resultados productivos previstos para fines de 2027 podrían superar las expectativas. “Todos se van a sorprender por la producción de YPF de diciembre del 2027”, expresó, sin brindar mayores precisiones sobre las cifras proyectadas.

La estrategia de crecimiento de la compañía está vinculada principalmente con el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en Neuquén, uno de los principales activos energéticos del país.

Por qué YPF mantiene el mecanismo de contención de precios

Marín también se refirió a la política de precios de los combustibles y al mecanismo conocido como “buffer”, que YPF utiliza para amortiguar las variaciones del precio internacional del petróleo y evitar que se trasladen de manera inmediata y completa a los surtidores.

El directivo explicó que la empresa monitorea el comportamiento del mercado y la demanda de combustibles de manera permanente. Según indicó, desde marzo observaron que el consumo se volvió más sensible a las variaciones de precios en distintas localidades del país.

“Lo que vimos en marzo y se sigue viendo es que la demanda pasó a ser elástica, no en la Ciudad de Buenos Aires, pero en las demás localidades pasó a ser elástica”, sostuvo.

En términos económicos, una demanda elástica implica que los consumidores modifican más sus decisiones de compra ante cambios en los precios. Para YPF, ese comportamiento es uno de los factores que inciden en la estrategia comercial y en la decisión de moderar los ajustes.

Por el momento, la compañía no definió una fecha para dejar atrás el buffer. Marín explicó que la volatilidad del mercado internacional y la incertidumbre generada por la situación en Medio Oriente dificultan establecer un plazo.

“No se sabe, no lo sabe nadie. Hay mucha volatilidad en el precio, entonces por eso nosotros mantenemos el buffer”, afirmó.

De esta manera, YPF mantiene dos ejes centrales de su estrategia: aumentar la producción de hidrocarburos y avanzar con proyectos de exportación de GNL, mientras administra la política de precios de los combustibles en un escenario internacional cambiante.