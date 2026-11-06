Cinco días de feriado por delante: cómo operan los bancos y el dólar

Desde hoy y hasta el próximo martes no habrá actividad bancaria en la Argentina debido a la acumulación de una serie de feriados.

San Juan no tendrá actividad bancaria por cinco días seguidos: las operaciones que continuarán disponibles

Más de 1.600 transferencias y casi $200 M: la estafa que sufrió un empresario sanjuanino y dejó bajo la lupa los controles de 3 bancos

Este viernes se celebra el Día del Bancario , por lo cual las entidades no tendrán atención al público ni presencial ni a través de sus canales on line. Aunque, sí están disponibles las operaciones electrónicas para pagos y transferencias.

Además, no habrá mercado cambiario ni tampoco operaciones bursátiles. La compra/venta de dólares se mantendrá en las casas de cambios habilitadas y que decidan abrir sus puertas. La cotización es de $1.540 para la compra y $1.570 para la venta.

Estas restricciones también operarán el lunes y el martes de la próxima semana.

El lunes es feriado nacional y el martes en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba debido a la visita del papa León XIV al país . Ante esta situación el Banco Central dispuso que los bancos permanezcan cerrados en todo el país.

El miércoles será feriado en la provincia de Buenos Aires por la visita del Papa a Luján, por lo que la actividad bancaria se verá restringida pero solo en el territorio bonaerense.

Dado ese motivo, la actividad plena y normal se retomará el jueves 12 de noviembre.

Este período sin actividad contribuyó a la incertidumbre que hundió a las acciones y los bonos argentinos ayer, último día hábil de la semana. Los títulos soberanos se hundieron más de 3% y el riesgo país se disparó a 927 puntos, complicando los planes financieros del gobierno.