La industria cayó un 1,8% en septiembre, pero la construcción repuntó un 5,1%

Los sectores clave de la actividad productiva nacional mostraron comportamientos dispares durante el mes de septiembre. Según los informes técnicos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la producción industrial manufacturera volvió a registrar terreno negativo, mientras que el sector de la construcción experimentó un marcado repunte empujado por la demanda de insumos clave.
El Ministro de Economía, Luis Caputo, celebró en sus redes sociales el desempeño de la medición mensual de ambos sectores, que mostraron signos de mejora respecto a los valores de agosto.
La industria manufacturera no logra consolidar la recuperación
El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM) registró en septiembre una caída interanual del 1,8%, acumulando en los primeros nueve meses de 2026 una contracción del 2,6%. Se trata del séptimo retroceso en lo que va del año para el entramado fabril.
Al analizar el rendimiento mes a mes (desestacionalizado), el indicador mostró un leve incremento del 0,7% en comparación con agosto, aunque la tendencia-ciclo marcó una variación negativa del 0,4%.
De las 16 divisiones que integran la industria manufacturera, 10 presentaron caídas interanuales:
Los sectores más golpeados: Maquinaria y equipo (-26,8%), otros equipos e instrumentos (-22%), productos de tabaco (-6,5%), prendas de vestir, cuero y calzado (-5,3%), y muebles y colchones (-4,9%). También cayeron productos de metal (-4%), vehículos automotores y autopartes (-3,5%), industrias metálicas básicas (-1,1%), refinación de petróleo (-0,8%) y alimentos y bebidas (-0,1%).
Los rubros que crecieron: Otro equipo de transporte (+11%), madera, papel e impresión (+6,4%), productos minerales no metálicos (+5,1%), sustancias y productos químicos (+3,9%), productos textiles (+2%) y caucho y plástico (+1,7%).
La construcción tomó impulso y marcó el mayor salto del año
A contramano del sector fabril, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) tuvo una suba interanual del 5,1% en septiembre. Con este resultado, el acumulado del período enero-septiembre logró cerrar en terreno positivo con un incremento del 1,3%.
En la comparación mensual contra agosto, el sector registró un aumento del 7,8%, convirtiéndose en la variación positiva más alta registrada en lo que va del año.
El comportamiento del sector estuvo empujado por el despacho de 7 de los 13 insumos monitoreados por el INDEC, destacándose subas en:
- Pinturas para la construcción (+22,4%)
- Hormigón elaborado (+12,8%)
- Hierro redondo y aceros para la construcción (+5,2%)
- Cemento portland (+4,6%)
- Placas de yeso (+1,2%) y asfalto (+0,5%)
Por el contrario, mostraron caídas en el consumo insumos como mosaicos graníticos (-15%), artículos sanitarios de cerámica (-8,2%), yeso (-7,7%), pisos y revestimientos cerámicos (-7,4%), ladrillos huecos (-0,7%) y cales (-0,2%).
Cautela entre los empresarios para el último trimestre
Pese a los números positivos del mes en la construcción, las expectativas del sector privado respecto al trimestre octubre-diciembre se mantienen con cautela.
Según el relevamiento de expectativas del INDEC, el 74% de las empresas orientadas a obras privadas y el 62,4% de las dedicadas a la obra pública consideran que el nivel de actividad no experimentará cambios respecto a la tendencia actual. En tanto, solo un 11% en el ámbito privado y un 14,1% en el estatal prevén un incremento de la actividad hacia fin de año.