La industria cayó un 1,8% en septiembre, pero la construcción repuntó un 5,1%

Los sectores clave de la actividad productiva nacional mostraron comportamientos dispares durante el mes de septiembre. Según los informes técnicos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la producción industrial manufacturera volvió a registrar terreno negativo, mientras que el sector de la construcción experimentó un marcado repunte empujado por la demanda de insumos clave.

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El Ministro de Economía, Luis Caputo, celebró en sus redes sociales el desempeño de la medición mensual de ambos sectores, que mostraron signos de mejora respecto a los valores de agosto.

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM) registró en septiembre una caída interanual del 1,8%, acumulando en los primeros nueve meses de 2026 una contracción del 2,6%. Se trata del séptimo retroceso en lo que va del año para el entramado fabril.

Al analizar el rendimiento mes a mes (desestacionalizado), el indicador mostró un leve incremento del 0,7% en comparación con agosto, aunque la tendencia-ciclo marcó una variación negativa del 0,4%.

Los sectores más golpeados: Maquinaria y equipo (-26,8%), otros equipos e instrumentos (-22%), productos de tabaco (-6,5%), prendas de vestir, cuero y calzado (-5,3%), y muebles y colchones (-4,9%). También cayeron productos de metal (-4%), vehículos automotores y autopartes (-3,5%), industrias metálicas básicas (-1,1%), refinación de petróleo (-0,8%) y alimentos y bebidas (-0,1%).

Los rubros que crecieron: Otro equipo de transporte (+11%), madera, papel e impresión (+6,4%), productos minerales no metálicos (+5,1%), sustancias y productos químicos (+3,9%), productos textiles (+2%) y caucho y plástico (+1,7%).

La construcción tomó impulso y marcó el mayor salto del año

A contramano del sector fabril, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) tuvo una suba interanual del 5,1% en septiembre. Con este resultado, el acumulado del período enero-septiembre logró cerrar en terreno positivo con un incremento del 1,3%.

En la comparación mensual contra agosto, el sector registró un aumento del 7,8%, convirtiéndose en la variación positiva más alta registrada en lo que va del año.

El comportamiento del sector estuvo empujado por el despacho de 7 de los 13 insumos monitoreados por el INDEC, destacándose subas en:

Pinturas para la construcción (+22,4%)

Hormigón elaborado (+12,8%)

Hierro redondo y aceros para la construcción (+5,2%)

Cemento portland (+4,6%)

Placas de yeso (+1,2%) y asfalto (+0,5%)

Por el contrario, mostraron caídas en el consumo insumos como mosaicos graníticos (-15%), artículos sanitarios de cerámica (-8,2%), yeso (-7,7%), pisos y revestimientos cerámicos (-7,4%), ladrillos huecos (-0,7%) y cales (-0,2%).

Cautela entre los empresarios para el último trimestre

Pese a los números positivos del mes en la construcción, las expectativas del sector privado respecto al trimestre octubre-diciembre se mantienen con cautela.

Según el relevamiento de expectativas del INDEC, el 74% de las empresas orientadas a obras privadas y el 62,4% de las dedicadas a la obra pública consideran que el nivel de actividad no experimentará cambios respecto a la tendencia actual. En tanto, solo un 11% en el ámbito privado y un 14,1% en el estatal prevén un incremento de la actividad hacia fin de año.