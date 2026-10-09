San Juan aumentó las exportaciones de vino, pero cayó la facturación del mosto

La vitivinicultura de San Juan mostró resultados dispares en los mercados internacionales durante septiembre de 2026. Mientras las exportaciones de vino crecieron en volumen y facturación, los envíos de mosto concentrado registraron una caída tanto en las cantidades comercializadas como en los dólares ingresados. El desempeño del vino permitió compensar parcialmente el retroceso del sector de concentrados, que además perdió participación en el mercado nacional frente a Mendoza.

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Durante el noveno mes del año, la provincia exportó 4.399 hectolitros de vino, un 24,5% más que los 3.532 hectolitros registrados en septiembre de 2025 . La facturación también avanzó y alcanzó los 980.000 dólares, frente a los 819.000 dólares del mismo período del año anterior, lo que representó una suba interanual del 19,7%.

Pese a esta mejora, San Juan redujo levemente su participación en el volumen total de vino exportado por Argentina. La cuota provincial pasó a representar el 1,9% del total nacional, con una disminución de 0,1 punto porcentual respecto de la medición anterior.

El principal motor del crecimiento fue el vino a granel, cuyos despachos aumentaron un 35,2% interanual. Las exportaciones de esta categoría pasaron de 1.080 hectolitros en septiembre de 2025 a 1.460 hectolitros en el mismo mes de 2026.

Dentro de ese segmento también se produjo un cambio importante en la composición de los envíos. Las ventas de vino sin mención varietal, que habían alcanzado los 840 hectolitros un año antes, no registraron despachos en septiembre de 2026. En contrapartida, el vino varietal a granel transportado en Flexi-Tank llegó a 1.460 hectolitros, frente a los 240 hectolitros del período anterior.

El vino fraccionado también contribuyó al resultado positivo. Sus exportaciones subieron un 19,9% en volumen, al pasar de 2.452 a 2.939 hectolitros.

En este rubro, los vinos varietales embotellados crecieron un 6,4% y alcanzaron los 2.579 hectolitros, frente a los 2.423 de septiembre de 2025. Además, se registraron nuevamente despachos de vino sin mención varietal en envases Tetra Brik, con un total de 252 hectolitros.

Otro de los avances se observó en los vinos espumosos embotellados, cuyas exportaciones treparon un 272,4%. Los envíos pasaron de 29 a 108 hectolitros en la comparación interanual, aunque sobre una base de volumen reducida.

El mosto concentrado perdió ventas y dólares

El desempeño fue diferente para el mosto concentrado, otro de los productos relevantes de la industria vitivinícola provincial. En septiembre de 2026, San Juan despachó 3.409 toneladas, un 2% menos que las 3.477 toneladas exportadas durante el mismo mes de 2025.

La diferencia representó una reducción de 68 toneladas en los envíos, concentrada en el segmento a granel. En el caso del mosto fraccionado, las operaciones continuaron siendo prácticamente inexistentes, con apenas 0,01 toneladas registradas.

La baja en las cantidades comercializadas estuvo acompañada por una caída más pronunciada en la facturación. Los ingresos por exportaciones de mosto sumaron 4,639 millones de dólares, frente a los 5,019 millones de dólares del año anterior. Esto implicó una disminución del 7,6% y una pérdida de aproximadamente 380.000 dólares en divisas.

San Juan cedió participación frente a Mendoza

El retroceso del mosto también modificó la distribución del mercado argentino. San Juan pasó de concentrar el 41% de las exportaciones nacionales de mosto concentrado al 31%, una caída de 10 puntos porcentuales en su participación.

En paralelo, Mendoza reunió el 69% del mercado nacional restante, consolidando su predominio en este segmento durante septiembre.

Así, los datos del mes reflejaron dos tendencias dentro de la vitivinicultura sanjuanina: una recuperación de las exportaciones de vino, tanto a granel como fraccionado, y un retroceso del mosto concentrado. Aunque el crecimiento del vino aportó mayores ingresos, no alcanzó para evitar la caída de las divisas generadas por las ventas externas de concentrados ni la pérdida de participación provincial en ese mercado.