Fuerte repunte de las exportaciones de vino: crecieron más del 24% en septiembre

Las exportaciones de vino argentino registraron un notable repunte durante septiembre de 2026. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), los despachos al exterior alcanzaron los 230.744 hectolitros, lo que representa un incremento interanual del 24,2% frente a los 185.854 hectolitros registrados en el mismo mes de 2025.

Exportaciones de vino: crecieron un 24,2% en volumen en septiembre

Argentina proyecta exportaciones récord por US$100.000 millones y busca recuperar terreno en el mundo

El informe de la Coordinación de Promoción y Asuntos Técnicos del INV atribuyó este buen desempeño principalmente al avance continuo de los vinos fraccionados y al fuerte dinamismo de los blancos a granel, que mostraron un salto extraordinario.

Dentro del volumen exportado, la categoría de vinos fraccionados sumó 181.409 hectolitros (un alza del 26%), siendo el vino embotellado el gran protagonista al concentrar el 98,3% de esa cifra. Por su parte, los envíos a granel llegaron a 49.335 hectolitros (+18%).

El fenómeno del mes fue el vino blanco a granel, que pasó de 2.820 hectolitros en septiembre de 2025 a 12.110 hectolitros en 2026, registrando un disparo del 329,4%. En contraste, el tinto a granel retrocedió un 4,6%.

En cuanto a divisas, los envíos de vino generaron US$ 76,78 millones en el mes (+21,1%). Al sumar la industria del mosto concentrado (que ingresó US$ 15,29 millones), la vitivinicultura argentina aportó un total de US$ 92,22 millones en septiembre.

Los principales compradores internacionales fueron:

Reino Unido: Lideró en volumen con 44.626 hectolitros (US$ 11,7 millones FOB).

Estados Unidos: Ocupó el segundo lugar en volumen (37.777 hectolitros) pero encabezó la facturación con US$ 15,7 millones.

Brasil: Se posicionó tercero con 27.670 hectolitros, todos correspondientes a vino embotellado.

En cuanto a variedades, el Malbec reafirmó su liderazgo absoluto al representar el 68,9% del volumen varietal, seguido de lejos por el Cabernet Sauvignon (9,3%), Chardonnay (7,3%) y Torrontés Riojano (2,7%).

El peso de San Juan en la matriz vitivinícola y el mosto

En el mapa geográfico de las exportaciones de vino, Mendoza concentró el 93,8% del volumen total, seguida por La Rioja (2,5%), San Juan (1,9%) y Salta (1,3%).

Sin embargo, el protagonismo de San Juan vuelve a ser determinante en la industria del mosto concentrado. Durante septiembre se exportaron 11.176 toneladas de mosto (+34,5% en volumen), de las cuales San Juan explicó el 31% del volumen nacional, consolidándose como la segunda provincia clave del país en este rubro detrás de Mendoza (69%).

Acumulado anual: más volumen, pero con precios en baja

Entre enero y septiembre de 2026, Argentina exportó 1.480.437 hectolitros de vino, un 3,2% más que en el mismo período del año anterior. Sin embargo, a pesar del mayor volumen enviado, la facturación acumulada del vino cayó un 4,7% interanual (US$ 474,42 millones).

Desde el INV explicaron que esta discrepancia se debe a la presión a la baja en los precios medios internacionales: el vino fraccionado cayó un 2,1% (US$ 4,12 por litro) y el granel cedió un 18,6% (US$ 0,80 por litro), dejando el promedio general en US$ 3,20 por litro, una contracción del 7,6% interanual.