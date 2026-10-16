Fin de semana pasado por agua en San Juan: anuncian chaparrones y lluvias para sábado y domingo

El fin de semana comenzará con un marcado cambio en las condiciones meteorológicas en la provincia. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, San Juan vivirá un fin de semana del Día de la Madre pasado por agua.

¿Cuándo volverá el calor a San Juan?: anuncian un fin de semana fresco y temperaturas máximas muy bajas

Fin de semana largo: viajó un 3,5% más de turistas pero cayó el gasto total por estadías más cortas

Según el SMN, el sábado marcado por la inestabilidad y precipitaciones intermitentes a lo largo de casi toda la jornada.

El cambio de tiempo comenzará a hacerse sentir desde las primeras horas del sábado 17 de octubre . Durante la madrugada se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%, acompañadas por una temperatura mínima de 12°C y vientos leves del sector sur de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la mañana, la inestabilidad persistirá en forma de lloviznas continuas, mientras que la temperatura irá en paulatino ascenso hasta alcanzar los 15°C. El momento de mayor variabilidad se registrará durante la tarde, cuando el termómetro toque la máxima prevista de 20°C y aumente la probabilidad de chaparrones. El viento rotará hacia el noreste, manteniendo intensidades suaves de 7 a 12 km/h.

Recién hacia la noche del sábado las condiciones tenderán a estabilizarse de manera progresiva. La probabilidad de lluvias caerá casi a cero (0-10%), dando paso a un cielo mayormente nublado con una marca térmica de 15 °C y viento prácticamente en calma desde el suroeste.

Para el domingo 18, justo cuando se celebra el Dia de la Madre, el ambiente se mantendrá fresco a templado, con una temperatura mínima de 10 °C por la mañana y una máxima que llegará a los 21 °C y probabilidad de chaparrones para la tarde y noche.

¿Cuándo mejora el tiempo en San Juan?

Si bien hacia la noche del sábado las condiciones tenderán a estabilizarse de manera progresiva. La probabilidad de lluvias caerá casi a cero (0-10%), dando paso a un cielo mayormente nublado con una marca térmica de 15 °C y viento prácticamente en calma desde el suroeste.

Para el domingo 18, la inestabilidad más fuerte irá quedando atrás, aunque se mantendrá un ambiente fresco a templado con una mínima de 10 °C por la mañana y una máxima que llegará a los 21 °C.

La mejora definitiva llegará a partir del lunes, jornada en la que el sol ganará mayor protagonismo y las temperaturas comenzarán a recuperarse paulatinamente, alcanzando una máxima de 24 °C que marcará el inicio de una semana más cálida